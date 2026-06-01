차기 여신협회장에 이동철 추천

  • 동아일보

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여신금융협회는 4일 회장후보추천위원회에서 과반수 득표를 얻은 이동철 전 KB금융지주 부회장(65·사진)을 차기 회장 후보자로 단독 추천했다고 밝혔다. 이 후보자는 고려대 법학과를 나와 KB금융 전략총괄부사장, KB국민카드 대표이사 등을 역임했다.

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주현우 기자 woojoo@donga.com
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