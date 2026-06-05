단지에서 시흥대야역까지 250m

현대엔지니어링이 경기도 시흥시 대야동 시흥대야역 일대에 ‘힐스테이트 시흥더클래스’를 공급 중이다. 단지는 지하 2층∼지상 27층, 5개 동, 전용면적 74·84㎡, 총 430가구 규모로 조성된다.
서해선 시흥대야역이 약 250m 거리에 위치해 여의도, 강남, 종로 등 서울 핵심 권역으로의 이동이 편리하다. 세 정거장 거리의 시흥시청역에는 월곶판교선과 신안산선이 개통 예정이며 부천종합운동장역에는 GTX-B 노선이 계획돼 있어 판교, 여의도, 서울역 등 주요 업무지구로의 접근성이 한층 개선될 전망이다.
단지 인근으로 롯데마트, 스타필드시티, CGV, 시흥ABC행복학습타운, 신천연합병원 등 다양한 쇼핑·여가·의료시설이 위치해 있다. 소래산 산림욕장, 은계호수공원, 인천대공원 등 녹지 공간도 풍부하다. 대야초, 대흥중, 소래고 등이 가까워 교육 환경이 우수하며 인접한 은계지구에 시흥과학고가 2029년 3월 개교를 앞두고 있다. 단지는 남향 위주 배치로 채광과 통풍을 극대화했으며 전 가구 4베이 판상형 구조로 개방감과 공간 활용도를 높였다. 피트니스센터, 골프연습장, 스크린골프, GX룸 등 운동 시설과 주민카페, 작은도서관 등 휴식과 여가를 즐길 수 있는 공간이 마련된다. 본보기집은 시흥시 대야동(사업지 바로 앞)에 위치해 있다.
댓글 0