젠슨 황, 삼전 성과급 논란에 “난 직원에 가능한 한 많은 보상”

젠슨 황 미국 엔비디아 최고경영자(CEO)가 삼성전자 성과급 논란과 관련한 기자 질문에 “직원들이 가능한 한 많은 보수를 받아야 한다고 생각한다”고 대답했다.
젠슨 황은 2일 대만 타이베이 그랜드 하이라이 호텔에서 열린 글로벌 미디어 대상 간담회에서 한국인으로 추정되는 한 기자로부터 삼성전자의 성과급 이슈를 어떻게 바라보는지 질문받았다.
젠슨 황은 “나는 노동 분야 전문가가 아니다”라며 “나에게 묻는 것이냐, 내가 그 분야 전문가냐”라고 반문했다.
기자가 계속 질문을 이어가자 젠슨 황은 “그런 주제를 비전문가에게 묻는 것이냐”라고 재차 말했다.
이후 그는 “나는 사람들이 될 수 있는 한 많은 임금을 받아야 한다고 생각한다”고 답했다.
놀란 듯한 기자가 “정말이냐”고 묻자, 젠슨 황은 “그렇다. 나는 직원들에게 가능한 한 많은 보상을 해주고 있다”고 밝혔다.
이어 “내 직원들에게 물어보라”며 “나는 실제로 그렇게 하고 있다”고 했다.
이 대답이 나오자 관객석에서는 박수가 쏟아졌다.
다만 젠슨 황은 “내가 그렇게 한다고 해서 반드시 그것이 정답이라는 것은 아니다”라고 덧붙였다.
엔비디아는 현금 성과급 대신 양도제한조건부주식(RSU) 등을 핵심 보상 수단으로 활용한다. RSU는 일정 근속 기간이나 성과 등 특정 조건을 충족하면 주식을 무상으로 지급하는 제도다. 회사의 장기 성장과 주가 상승을 개인별 보상과 연동함으로써 유능한 인재의 장기근속을 유도하는 효과가 있다.
미국 경제 전문지 ‘포천(Fortune)’에 따르면 엔비디아는 지난해 직원 1인당 평균 약 15만 달러(약 2억2700만 원)의 RSU를 지급했다.
삼성전자는 노사의 협상 끝에 반도체 부문을 대상으로 영업이익의 10.5%에 해당하는 특별경영성과급을 자사주로 지급하기로 했다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
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