KB금융 차기 회장 선정 절차 돌입… 9월 최종 확정될 듯

  • 동아일보

  • 입력 2026년 6월 2일 15시 56분

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KB금융그룹 전경
KB금융그룹 전경
KB금융지주 회장후보추천위원회는 2일 차기 회장 선임을 위한 경영승계 절차를 개시하고 9월 최종 후보자를 선정한다고 밝혔다.

이번 경영승계 절차는 앙종희 현 회장 임기 만료(11월 20일) 약 5개월 전에 시작됐다. 후보자를 평가하고 검증할 시간을 확보하기 위해 승계 절차 개시일로부터 최종 후보자 선정까지 기간을 기존 2개월에서 3개월로 늘렸다.

회추위는 이날 차기 회장 후보자를 롱리스트 20명에서 내·외부자 6명씩 총 12명으로 압축했다. 다음 달 3일에는 1차로 6명을 확정한다. 8월 27일에는 1차 인터뷰와 심사를 거쳐 3명으로 압축한다. 9월 11일에는 2차 인터뷰로 심층 평가를 실시하고 투표를 통해 최종 후보자 1인을 확정한다.
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신무경 기자 yes@donga.com
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