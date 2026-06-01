美 월마트서 인기… 팔도·hy, BTS 협업 브랜드 ‘아리’ 국내도 출시

팔도와 hy가 그룹 방탄소년단(BTS)과 함께 기획한 글로벌 브랜드 ‘아리(ARIH)’를 국내 출시한다고 1일 밝혔다.
아리는 기획 단계부터 방탄소년단이 참여해 맛과 패키지 디자인, 브랜드 철학 전반에 아티스트의 감성을 담은 브랜드다. 방탄소년단 멤버들은 수차례 라이브 방송에서 아리 제품들을 먹고 마시며 즐기는 모습을 보였다.
아리는 앞서 지난달 24일 미국 월마트를 통해 해외 시장에 선출시됐으며, 론칭 3일 만에 온라인몰 ‘베스트셀러’ 배지를 획득했다. 일부 지역은 구매자가 몰리며 품귀 현상을 빚은 것으로 전해졌다. 회사 측은 “신생 브랜드로는 이례적인 성과”라고 설명했다.
팔도·hy는 국내 출시 이후 일본, 멕시코, 캐나다 등 주요 국가로 판매 지역을 단계적으로 넓혀 나갈 계획이다.
국내 출시 제품은 모던 누들과 포스트바이오틱 에너지 드링크, 듀얼 바이오틱 소다 등 총 28종이다.
‘모던 누들’은 일반 라면보다 5mm가량 넓은 페투치니 스타일의 면을 적용한 볶음면이다. 제품 개발에 1년 넘는 시간이 걸린 것으로 알려졌다. ‘포스트바이오틱 에너지 드링크’는 제로 슈거·제로 칼로리로 설계됐으며, 인공 첨가물을 배제하고 천연 카페인과 타우린 1000mg, 포스트바이오틱스 4종 등을 담았다. ‘듀얼 바이오틱 소다’는 저당·저칼로리 탄산음료로 천연 감미료를 사용하고, hy가 독자 개발한 포스트바이오틱스 5종과 1캔당 3g의 식이섬유를 더한 것이 특징이다.
출시에 맞춰 온·오프라인 마케팅도 병행한다. hy프레딧과 네이버 스마트스토어에서는 한정 기획 세트 판매와 함께 굿즈 증정 이벤트를 진행한다. 오프라인에서는 오는 12~13일 부산아시아드주경기장에서 열리는 BTS 월드투어 ‘아리랑’ 현장에 체험형 부스를 열고, 주요 관광지에 전용 자판기와 푸드트럭을 배치해 소비자 접점을 넓힐 예정이다.
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