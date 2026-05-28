테크로스워터앤에너지, ‘차세대 초순수 기술개발사업 (2단계) ’ 총괄주관기관 선정

기후에너지환경부, 한국환경산업기술원 등과 국책과제 수행
2030년까지 초순수 생산 전 과정 국산화율 90% 이상 목표
첨단 제조 공정의 자립화가 핵심 안보 과제로 부상한 가운데, 반도체 생산의 핵심 인프라이자 해외 의존도가 높았던 초순수 분야에서도 독자적인 공급망을 구축하고 원천 기술의 국산화를 이루어야 한다는 산업계의 요구가 제기되어 왔다.
이런 가운데, 환경·에너지 전문 EPC(설계·조달·시공) 기업 테크로스 워터앤에너지(Techcross Water & Energy Inc., 대표 윤혁노)는 지난 27일 서울 중구 프레지던트 호텔에서 기후에너지환경부, 한국환경산업기술원 등과 함께 ‘차세대 초순수 생산·공급 및 자립형 생산공정 기술개발사업(2단계)’의 본격적인 착수를 알리는 첫 회의를 성공적으로 마쳤다고 28일 밝혔다.
초순수(Ultra Pure Water)는 반도체, 디스플레이, 이차전지 등 첨단산업 공정에서 웨이퍼 및 생산설비 세정에 사용되는 필수 공업용수로, 극미량의 오염물질까지 제거해야 하는 고난도 수처리 기술이 요구된다. 반도체 생산의 안정성과 수율에 직결되는 핵심 인프라인 만큼 국산화를 통한 독자적인 공급망 확보가 시급한 과제다.
이번 국책 사업에서 테크로스 워터앤에너지는 ‘초순수 생산공정 전 과정 국산화 기술개발’ 과제의 총괄주관기관으로 선정됐다. 사업 기간은 오는 2030년까지로, 국내 초순수 생산 기술의 독자적 공급망 구축과 자립화 완수를 목표로 연구개발을 맡게 된다.
이번 과제는 선행 과제(1단계)가 ‘초순수처리’ 특정 공정에 한정해 국산화율 70%를 달성했던 것을 넘어, 국산화 범위를 ‘전처리∙순수처리∙초순수처리’ 등 생산 전 공정으로 확대하고, 국산화율 역시 90% 이상으로 상향하는 것을 목표로 한다.
테크로스 워터앤에너지 관계자는 “이번 과제의 성공적인 수행을 통해 초순수 국산화율 90% 달성에 기여하고, 국내 초순수 산업 경쟁력을 한 단계 도약시키는 데 앞장서겠다”라고 밝혔다.
한편, 테크로스 워터앤에너지는 초순수 공급부터 하·폐수 처리 및 재이용, 폐기물처리, 수소 인프라까지 공공 및 민간 환경 분야에서 우수한 EPC 실적을 보유한 환경∙에너지 전문 기업이다. 산업플랜트 수처리 분야 ‘국내 최대 규모’ 및 글로벌 디스플레이 수처리 분야 ‘세계 최대 규모’ 시공 실적을 보유하고 있으며, 초순수 시설 시공 실적은 누적 시설용량(생산량 기준) 하루 33만㎥ 이상으로, 국내 최대 규모를 자랑한다.