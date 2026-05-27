‘8000피’ 안착… 또 사상 최고치

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코스피 7000 돌파 13거래일만

코스피 지수가 종가 기준 최초로 8,000대를 기록한 26일 오후 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 직원들이 축하 세레머니를 하고 있다. 2026.5.26 뉴스1
코스피 지수가 종가 기준 최초로 8,000대를 기록한 26일 오후 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 직원들이 축하 세레머니를 하고 있다. 2026.5.26 뉴스1
코스피가 장중 처음으로 8,100을 돌파했다. 종가는 이달 6일 7,000을 돌파한 지 13거래일 만에 사상 최초로 8,000을 넘겼다.

26일 코스피는 개장 직후 8,131.15까지 오르며 처음으로 8,100을 넘었다. 이후 내렸지만 전 거래일 대비 2.55% 오른 8,047.51로 장을 마쳤다. 이날 기관이 8170억 원 순매수했다. 개인은 5750억 원, 외국인은 1320억 원 순매도하며 차익 실현에 나섰다. 외국인은 13거래일 연속 순매도를 이어갔다. 코스닥은 이달 12일 이후 9거래일 만에 장중 1,200을 넘었으나 하락해 1,172.52(+0.98%)로 마감했다.

미국과 이란의 종전 협상이 진전됐다는 소식이 호재로 작용했다. 삼성전자는 장중 30만2500원까지 올랐다가 29만9000원(+2.22%)으로 마감했다. SK하이닉스는 205만2000원(+5.72%)으로 거래를 마쳐 종가 기준 200만 원을 처음 넘겼다. 이날 서울 외환시장에서 원-달러 환율은 전 거래일 대비 12.9원 내린 1504.3원으로 주간 거래(오후 3시 30분 마감)를 마쳤다.

#코스피#8000피#SK하이닉스#삼성전자#외국인 순매도#기관 순매수#원-달러 환율#미국-이란 종전 협상
홍석호 기자 will@donga.com
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