은행연체율 9년새 최고치… 대기업도 1년새 2배 증가

중동 전쟁 여파로 고물가, 고금리가 이어지는 가운데 국내 은행들의 3월 말 원화 대출 연체율이 9년 만에 최고치를 나타냈다. 중소기업은 물론이고 대기업까지 연체율이 오르고 있다. 물가는 올라 생산 비용이 느는데 금리가 뛰어 빚 상환 부담이 커진 기업들이 늘어난 것으로 분석된다.
26일 금융감독원이 발표한 ‘2026년 국내 은행의 원화 대출 연체율 현황(잠정)’에 따르면 3월 말 기준 은행권의 원화 대출 연체율(1개월 이상 원리금 연체 기준)은 0.56%로 집계됐다. 전년 동월 말 대비 0.03%포인트 상승했고, 2016년(0.63%) 이후 최고치다.
중소기업과 대기업 연체율이 모두 상승했다. 3월 말 기업 대출 연체율은 0.68%로 전년 동월 말(0.62%) 대비 0.06%포인트 올랐다. 중소기업 연체율(0.81%)과 중소법인 연체율(0.88%)은 전년 동월 대비 각각 0.05%포인트, 0.08%포인트 올랐다. 다만 자영업자 등 개인사업자의 연체율은 0.71%로 전년 동월과 유사했다. 대기업 연체율은 0.22%로, 전년 동월 말(0.11%)의 2배 수준이었다.
가계대출 연체율(0.40%)은 전년 동월 말(0.41%) 대비 소폭 하락했지만, 여전히 높은 수준이었다. 주택담보대출 연체율(0.29%)은 전년 동월 말과 비슷했다. 이 외의 신용대출 등 가계대출 연체율은 0.03%포인트 하락했다.
금융당국은 최근 국채 금리 변동성 확대, 중동 상황 악화 등 대내외 불안 상황을 예의 주시하고 있다. 금감원은 은행들이 적극적으로 부실채권을 상각하거나 매각하고 대손충당금을 더 쌓아 건전성 관리를 강화하도록 유도할 방침이다.
댓글 0