“시원함만으론 부족”… 끈적임 잡는 옷 출시

아웃도어 브랜드 네파가 길어지는 여름 속에서 단순 더위를 넘어 땀·습도·끈적임 등 복합적인 불쾌 요소가 일상화되는 흐름에 주목해 이를 기능적으로 해결하기 위해 설계한 ‘2026 SS 여름 의류 컬렉션’을 선보였다.
네파는 이번 컬렉션 기획 단계에서 소비자들의 니즈가 일시적인 시원함을 넘어 고온·고습 환경에서도 끈적임 없이 쾌적함이 지속되는 ‘착용 경험’ 중심으로 이동하고 있다는 점을 반영했다. 이에 따라 단순한 시원함을 넘어 끈적임·땀 얼룩·습도로 인한 불쾌감·핏 무너짐 등 여름철에 발생하는 복합적인 불편 요소를 줄이는 데 집중했다.
특히 네파는 기존 냉감 의류가 민소매나 이너웨어 등 가볍고 단순한 ‘속옷형 기능성’에 머물러 있던 것과 달리 스타일링이 가능한 아웃핏 중심의 여름 기능성 의류로 카테고리를 확장해왔다.
이러한 흐름의 연장선에서 올해는 기능별·상황별 착용 솔루션을 제공하는 방향으로 △컴포 △아이스테크쉘 △시어서커 △아이스테리 시리즈 등 라인업을 세분화했으며 지난해 인기를 끌었던 냉감 원피스를 비롯해 셔츠, 팬츠 등으로 스타일링 폭을 확대해 옷차림이 가벼워지는 여름철에도 스타일 완성도를 높였다.
소재 측면에서도 기능적 차별화를 꾀했다. 업그레이드된 ‘마이크로 에어닷’ 소재를 적용해 피부에 달라붙지 않는 쾌적한 착용감을 유지하며 이탈리아 프리미엄 브랜드 ‘카르비코 저지로멜리나’의 리사이클 나일론 소재로 접촉 냉감과 뛰어난 신축성을 동시에 확보했다. 이를 통해 활동성을 높이는 것은 물론 땀을 흘려도 옷이 몸에 감기거나 형태가 쉽게 무너지지 않는 것이 특징이다.
이 외에도 스트레치, 자외선 차단 기능과 활동성을 고려한 설계를 적용해 데일리룩부터 가벼운 아웃도어 활동까지 아우르는 여름철 풀 코디를 제안한다.
네파 관계자는 “최근 여름은 단순히 더운 계절을 넘어 습도와 기온 변화로 다양한 불편이 복합적으로 발생하는 시즌으로 변화하고 있다”며 “이번 컬렉션은 냉감 중심의 기능을 넘어 여름철 전반의 불쾌 요소를 줄이는 방향으로 설계된 토털 기능성 의류로 기능성과 스타일을 동시에 만족시키는 새로운 여름 의류 기준을 제시하고자 했다”고 밝혔다.
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