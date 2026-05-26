여성스러운 디자인에 활동성 더한 ‘비바 플로우’

[DA스페셜] 패션그룹형지
패션그룹형지(회장 최병오)가 전개하는 여성 캐주얼 브랜드 ‘올리비아하슬러’가 로맨틱 애슬레저 콘셉트의 스포츠 캐주얼 라인 ‘비바 플로우’를 선보였다.
비바 플로우는 야외 활동이 많아지는 SS(봄여름) 시즌을 겨냥해 활동성은 높이면서도 올리비아하슬러만의 여성스러움을 강조한 스포츠 캐주얼 라인이다. 일상에서 운동과 휴식 등을 함께 즐기는 ‘애슬라이프’ 트렌드가 확산됨에 따라 여성스러움과 활동성을 모두 만족시키는 전천후 스타일을 강화해 신규 라인을 출시하게 됐다.
실제로 이번에 공개한 비바 플로우 제품은 일상 속 가벼운 활동에 최적화된 실루엣과 소재를 활용해 편안하게 입을 수 있는 데일리 스타일로 구성돼 있다. 따라서 일상은 물론 가벼운 운동과 여행에서도 부담 없이 즐길 수 있다. 특히 전 연령이 스타일링할 수 있는 디자인으로 기획해 엄마와 딸이 함께 커플룩이나 시밀러룩으로 연출할 수 있도록 했다.
대표적으로 로맨틱 애슬레저 콘셉트가 고스란히 느껴지는 셋업 제품이 그러하다. 여유로운 패턴에 셔링을 잡아 사랑스러움을 극대화한 베스트, 여기에 슬림한 H라인의 스커트를 한 벌로 구성해 세대에 상관없이 단정하면서도 편안한 ‘꾸안꾸’ 스타일로 연출할 수 있다.
통기성이 우수한 메시 소재로 큰 일교차에도 요긴하게 착용할 수 있는 메시 배색 후드 점퍼의 경우도 허리 스트링으로 원하는 실루엣으로 조절이 가능하다.
또한 심플하지만 감각적인 스타일링이 가능한 칼라리스 올오버 점퍼를 비롯해 두 가지 다른 직물로 직조해 한여름까지 활용할 수 있는 번아웃 블루종 점퍼와 크롭점퍼 등도 누구나 부담 없이 스타일링할 수 있다.
이 밖에도 활용도가 높아 필수 아이템으로 꼽히는 티셔츠도 대거 만나볼 수 있다. 강렬한 색감과 다른 소재 조합으로 포인트를 줘 트렌디함을 강조한 브이넥 티셔츠부터 라운드넥 우븐 믹스 티셔츠까지 종류도 다양하다.
패션그룹형지 관계자는 “야외 활동이 본격적으로 시작되는 시기에 발맞춰 전 연령이 멋스럽게 즐길 수 있는 스포츠 캐주얼 라인을 론칭하게 됐다”며 “일상 속에서 두루 편안하게 착용할 수 있으면서 여성스러움까지 뽐낼 수 있는 세련된 스타일인 만큼 여름 시즌을 비바 플로우와 함께 경쾌하게 보내길 바란다”고 말했다.
최지수 기자 jisoo@donga.com
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