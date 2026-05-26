주식회사 킴, 방산·항공 구동 기술 기반 로봇 액추에이터 시장으로 적용 확대

치형 최적화·정밀 가공 기반 고토크 밀도 구동 기술 구현
소형·경량화 기반 액추에이터 통합 설계 역량 확보
방산·항공 구동 기술을 기반으로 성장해 온 주식회사 킴(KIM, 이하 킴)이 로봇 액추에이터 분야로 기술 적용 범위를 넓히고 있다. 회사는 치형 최적화 설계와 정밀 가공 기술을 바탕으로 제한된 공간에서 높은 출력과 정밀 제어가 요구되는 로봇 구동 모듈 개발에 대응하고 있다.
최근 휴머노이드 로봇과 첨단 산업로봇 분야에서는 소형화, 경량화, 고토크 밀도, 정밀 제어가 핵심 기술 요소로 꼽힌다. 로봇 관절 구동부는 제한된 체적 안에서 토크 전달 효율과 응답성, 내구성을 동시에 확보해야 하는 만큼 감속기, 모터, 제어기, 센서 등을 통합하는 설계 역량이 중요해지고 있다.
정부의 로봇 산업 정책도 구동 부품과 모듈 기술의 중요성을 보여주는 배경이다. 산업통상자원부는 2024년 1월 제4차 지능형로봇 기본계획을 공고했으며, 이 계획은 지능형 로봇 개발 및 보급 촉진법에 따른 중장기 로봇 산업 육성 방향을 담고 있다. 산업통상자원부의 2025년 소부장 핵심전략기술 기술지원 기반구축 관련 자료에는 산업로봇용 고성능 동력전달 핵심모듈 실증 인프라 구축 과제가 포함됐고, 로봇 구동 부품의 고정밀·고성능화에 따른 소형·경량화 기술과 성능·내구성 검증 수요가 제시됐다.
킴은 방산 구동계 개발 과정에서 축적한 치형 최적화 설계와 정밀 가공 기술을 바탕으로 기어의 접촉 면적과 구조적 강도를 개선하고 있다. 회사는 이를 통해 높은 토크 전달 효율과 빠른 응답 특성을 구현하고 있으며, 해당 기술을 로봇 관절 구동에서 요구되는 정밀성과 내구성 확보에 활용하고 있다고 설명했다.
기술 포트폴리오도 로봇 액추에이터 설계 대응력을 높이는 요소다. 킴은 기어뿐 아니라 롤러스크류, 볼스크류, 선형·회전형 EMA를 포함한 통합 구동 기술을 보유하고 있다. 회전 구동과 직선 구동을 모두 포함하는 액추에이터 설계에 대응할 수 있어 다양한 로봇 플랫폼의 구동 모듈 개발 기반으로 활용할 수 있다는 설명이다.
또한 킴은 부품 공급에 이어 소형·경량 로봇용 고정밀 감속기 설계, 모터와 제어기가 결합된 액추에이터 조립체(Assembly) 개발, 성능 시험과 검증까지 수행하는 통합 개발 체계를 구축하고 있다. 회사는 이 같은 체계를 바탕으로 첨단 로봇과 특수 목적 장비 분야에서의 적용 가능성도 타진하고 있다.
킴 관계자는 “방산·항공 구동계에서 확보한 정밀성과 내구성 기술은 로봇 산업의 핵심 요구사항과 밀접하게 연결돼 있다”며 “기어, 롤러스크류, 볼스크류 및 EMA를 포함한 통합 구동 기술을 기반으로 로봇 액추에이터 분야에서의 기술 경쟁력을 지속적으로 강화해 나갈 것”이라고 말했다.
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