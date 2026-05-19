카페봄봄, 이달 중 미국·필리핀 매장 잇달아 오픈… 글로벌 영토 확장 속도낸다

커피 프랜차이즈 카페봄봄이 미국과 필리핀에 매장을 잇달아 오픈하며 글로벌 영토 확장에 속도를 내고 있다.
카페봄봄은 이달 중 미국 텍사스주 할톰 시티(Haltom City)에 현지 2호점을 공식 오픈한다고 19일 밝혔다. 텍사스 지역은 최근 한류 및 K-푸드에 대한 선호도가 급증하고 있는 곳으로, 앞서 1호점을 통해 시장성을 검증했다.
카페봄봄은 동남아시아 핵심 거점인 필리핀 진출에도 박차를 가한다. 5월 중 필리핀 SM 탄자(SM Tanza) 쇼핑몰에 3호점을 개점하는 데 이어, 3분기 내 4호점 출점도 확정지었다. 필리핀은 젊은 층을 중심으로 카페와 디저트 문화가 빠르게 성장하는 만큼, 와플, 빙수 등 디저트 라인업을 강화하여 현지 고객을 사로잡겠다는 구상이다. 이와 함께 3분기 중 싱가포르 3호점 오픈도 동시에 추진한다.
카페봄봄 관계자는 “미국과 동남아를 중심으로 글로벌 시장 확대를 지속 추진할 계획”이라며 “현지 소비자 기호를 반영한 메뉴와 전략적인 매장 운영으로 K-카페 브랜드로서 입지를 굳건히 하겠다”고 말했다.
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