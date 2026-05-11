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경제
금감원 “개미들 단타·빚투 우려 수준…4개월새 신용융자 8.4조 늘어”
동아일보
업데이트
2026-05-11 18:07
2026년 5월 11일 18시 07분
입력
2026-05-11 17:19
2026년 5월 11일 17시 19분
강우석 기자
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코스피가 장중 7000포인트를 돌파한 6일 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 코스피 지수가 표시돼 있다. 2026.5.6 ⓒ 뉴스1
국내 증시가 유례없는 상승세를 이어가는 가운데 금융감독원이 개인투자자들의 주식 단타(단기 매매)와 빚투(빚을 내 투자하는 것) 등 투기적 행태에 우려한다고 지적했다.
황선오 금감원 부원장은 11일 자본시장