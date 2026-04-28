‘초유케이크로 행복을 나누는 하루’ …뉴이미지 코리아, 해오름빌과 가족참여형 사회공헌활동 진행

뉴이미지 코리아는 가정의 달을 맞아 한부모가족복지시설 해오름빌과 함께 가족 참여형 사회공헌 활동을 진행했다고 28일 밝혔다.
이날 행사는 해오름빌 가족이 참여한 가운데 ‘초유 케이크 만들기’ 체험 프로그램으로 운영됐다. 보호자와 자녀가 한 팀을 이뤄 케이크를 만드는 과정을 통해 자연스럽게 가족 간 소통이 이어졌다고 뉴이미지 코리아 측은 전했다. 체험 프로그램에는 뉴이미지 코리아의 초유 제품 ‘라이프라인’을 활용한 레시피가 적용됐다.
해오름빌은 한부모 가정을 지원하는 복지시설로 생활 지원과 교육 프로그램을 통해 자립 기반 마련을 돕고 있다. 이번 활동 역시 가족 구성원이 함께 참여하는 프로그램으로 운영돼 정서적 안정과 관계 형성 측면을 고려해 기획됐다.
뉴이미지 코리아는 뉴질랜드에 본사를 둔 뉴이미지 인터내셔널의 한국 지사로, 초유 기반 건강식품을 중심으로 사업을 전개하고 있다. 회사는 2025년부터 해오름빌과 협력 관계를 이어오며 정기적인 후원과 사회공헌 활동을 진행해 왔다.
박용재 뉴이미지 코리아 대표는 “가정의 달을 맞아 보호자와 자녀가 함께 시간을 보내며 의미 있는 경험을 할 수 있도록 이번 프로그램을 마련했다”며 “앞으로도 지역사회와 함께하는 활동을 지속해 나갈 계획”이라고 말했다.
최용석 기자 duck8@donga.com
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