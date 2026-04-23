현대로템, 베트남 철도 시장 진출… 호치민 2호선 무인전동차 공급에 현지 생산까지

베트남 타코그룹과 약 4910억 규모 사업 계약
무인운전 신호 시스템 공급 업무협약 체결 병행
약 100조 규모 인프라 사업… “추가 수주 기대”
국내 500여 협력사와 현지 생산 등 동반성장 추진
현대로템이 베트남 철도 시장 진출에 성공했다.
현대로템은 23일(현지시간) 베트남 타코(THACO)그룹과 호치민 메트로 2호선 사업 계약을 체결했다고 밝혔다. 계약 규모는 약 4910억 원이다.
베트남 타코그룹은 현지 대표 기업집단 중 하나로 현재 호치민 메트로 2호선 구축 사업을 담당하고 있다. 현대로템이 공급할 무인전동차가 호치민 메트로 2호선에 투입될 예정이다. 무인전동차 공급 계약과 함께 해당 노선 신호 시스템 공급 업무협약(MOU) 체결도 병행했다. 해외 첫 무인운전 신호 시스템 공급 성과를 기대할 수 있다.
호치민 메트로 2호선은 오는 2030년 개통을 목표로 추진 중인 베트남 핵심 철도 인프라 구축 사업이라고 한다. 총연장 64km에 36개 역사가 들어설 예정이다. 서울 지하철 2호선(시청~성수 순환, 약 60.2km), 7호선(장암~석남, 약 61.3km)과 총연장이 비슷한 규모다. 역은 2호선이 51개, 7호선은 53개로 국내가 더 많다. 호치민 메트로 2호선 공사는 작년 1월 착공에 들어간 상태다. 이번 계약을 통해 베트남 현지 철도 사업 역량도 강화될 예정이다. 현대로템은 수주 노력 일환으로 타코그룹과 협력해 일부 철도차량을 현지에서 생산하기로 했다. 베트남 정부 차원에서 육성 중인 현지 철도산업 발전에 이바지하고 중장기적 협력 폭을 확장한다는 방침이다.
현대로템은 이번 베트남 시장 진출 성과가 국내 철도산업 생태계 발전에도 새로운 기회가 될 것이라고 강조했다. 이번 프로젝트를 함께하는 국내 500여개 협력사들과 해외 시장을 개척하고 동반 진출에 적극적으로 나서고 있다고 설명했다. 부가적으로 동반성장펀드 운영과 공동 연구개발을 포함한 기술 지원 등 실질적인 동반성장 전략을 전개하고 있다고 밝혔다. 또한 현대로템은 이번 베트남 시장 첫 진출을 기반으로 현지 추가 수주를 기대하는 모습이다. 특히 호치민 북남 고속철도 사업은 전체 사업 규모가 약 100조 원에 달할 것으로 추정되고 있다. 베트남 역대 최대 규모 인프라 구축 사업으로 추가적인 수주 가능성이 열려있다는 분석이다.
현대로템 관계자는 “베트남 철도 시장 첫 진출로 사업 저변을 넓히고 의미 있는 현지 협력 기반을 마련했다”며 “장기적으로 베트남 철도산업 성장에 이바지하는 파트너로 자리매김하고 신규 사업 기회를 모색해 국내 철도산업 발전에도 긍정적인 영향이 미칠 수 있도록 힘쓸 것”이라고 말했다.
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