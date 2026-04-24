제철 망고 아낌없이 와르르… 생과일 케이크 ‘쑥대밭’ 8만개 팔렸다

요즘 디저트 시장에서 제철 과일은 더 이상 케이크 위를 장식하는 보조 재료에 머물지 않는다. 계절을 가장 직관적으로 보여주는 주인공 재료로 존재감을 키우고 있다. 소비자 역시 단순히 달콤한 맛을 넘어 지금 가장 맛있는 재료를 가장 보기 좋고 선명한 방식으로 즐기길 원한다. 제철 과일을 얼마나 풍성하게 또 얼마나 완성도 있게 구현하느냐가 베이커리의 경쟁력으로 이어지는 이유다.
이런 흐름 속에서 이랜드이츠가 운영하는 베이커리 브랜드 프랑제리는 시즌 과일 케이크 시리즈 ‘쑥대밭’을 중심으로 존재감을 키워가고 있다. 프랑제리에 따르면 쑥대밭 시리즈는 2024년 4월 첫 출시 이후 현재까지 누적 약 8만 개 판매됐다. 단발성 시즌 메뉴에 그치지 않고 계절이 바뀔 때마다 다음 과일을 기다리게 하는 대표 케이크 라인으로 자리 잡았다는 설명이다.
쑥대밭이라는 이름에도 이 시리즈의 정체성이 담겨 있다. 생크림 케이크 위에 제철 과일을 풍성하게 올려 마치 과일이 한가득 쏟아진 듯한 비주얼에서 착안한 이름이다. 과일을 장식이 아닌 ‘주인공’으로 전면에 세운 셈이다. 이 같은 직관적인 연출은 시각적인 만족감은 물론 계절의 분위기까지 한 번에 전달하며 프랑제리만의 시즌 케이크 아이덴티티로 자리 잡았다.
프랑제리는 망고뿐만 아니라 딸기, 복숭아, 샤인머스캣 등 계절 과일을 활용한 쑥대밭 시리즈를 이어오며 시즌 케이크 라인업을 확장해왔다. 특정 과일이 반짝 인기를 얻는 데 그치지 않고 계절이 바뀔 때마다 프랑제리식 과일 케이크 포맷이 반복적으로 소비자 반응을 얻고 있다는 점에서 의미가 있다. 시즌마다 과일은 바뀌지만 ‘과일을 아낌없이 올린 생과일 케이크’라는 브랜드 인상은 점점 더 선명해지고 있다.
그중에서도 망고 시즌은 프랑제리의 생과일 전략이 가장 두드러지게 드러나는 시기다. 망고는 초여름을 대표하는 과일이자 디저트 시장에서 매년 꾸준한 수요를 보이는 재료다. 프랑제리는 지난해에 이어 올해도 망고 시즌이 본격화되기 전인 4월 초부터 ‘생망고쑥대밭’을 선보이며 시즌을 열었다. 업계 전반이 4월 중순부터 5월 사이 망고 디저트를 본격적으로 확대하는 흐름을 고려하면 비교적 이른 편이다. 프랑제리는 이를 통해 초여름 디저트 수요가 달아오르기 전에 먼저 시즌을 제안하는 방식을 이어가고 있다.
이른 출시만이 차별점은 아니다. 프랑제리는 망고 시즌을 단순한 신제품 출시가 아니라 생망고를 가장 맛있고 만족감 있게 즐길 수 있도록 기획된 시즌으로 풀어내고 있다. 프랑제리에 따르면 망고 케이크 제품군에는 태국과 베트남 등 동남아 산지에서 직송한 생망고를 사용하고 매장에서 직접 후숙 과정을 거쳐 과일의 맛과 식감을 살리는 데 집중하고 있다. 냉동 원물이나 가공 베이스 중심의 방식과는 결이 다른 더욱 생과일에 가까운 경험을 지향하는 셈이다.
숫자로도 망고 시즌의 비중은 또렷하다. 프랑제리의 망고 케이크 제품군 누적 판매량은 지난 2년간 약 3만개다. 이 가운데 생망고쑥대밭 누적 판매량은 약 2만5000개로 망고 시즌을 대표하는 핵심 상품 역할을 해왔다. 또 생망고쑥대밭, 생망고 롤 카스테라, THE 망고 케이크 등 망고 라인업 전반에 사용된 망고는 지난 2년간 약 20t에 달한다. 특정 시즌 과일을 중심으로 제품군을 확장하고 실제 원물 사용량까지 축적해 온 브랜드의 운영 규모를 보여주는 대목이다.
이번 시즌 프랑제리는 망고 라인업을 더욱 입체적으로 구성했다. 가장 대중적인 축은 생망고쑥대밭이다. 잘 익은 생망고를 듬뿍 올린 1만 원대 케이크로 생과일 케이크에 대한 접근 장벽을 낮춘 제품이다. 고물가 시대에도 비교적 부담을 줄인 가격대로 시즌 케이크를 즐길 수 있으며 프랑제리 망고 시즌의 입문 상품 역할을 한다. 화려한 비주얼과 가격 접근성이 맞물리며 프랑제리의 대표적인 생과일 케이크로 자리 잡았다.
한층 풍성한 경험을 원하는 수요를 겨냥한 제품도 있다. 이번 시즌 프랑제리는 ‘THE 망고’ 케이크를 대표 망고 홀 케이크로 선보이고 있다. 100% 동물성 생크림을 사용하고 산지 직송 생망고를 케이크 상단에 2단으로 쌓아 올린 데다 내부에도 망고를 채워 넣어 생과일의 존재감을 더한 것이 특징이다. 한 조각을 잘랐을 때 상단 장식에 그치지 않고 케이크 안팎에서 망고가 드러나도록 설계해 홀 케이크로서의 시각적 만족감과 과일 식감 모두를 강화했다.
‘생망고 롤 카스테라’는 홀 케이크보다 가볍고 일상적으로 즐길 수 있는 디저트로 부드러운 카스텔라 시트와 크림, 망고를 조합해 부담 없는 망고 경험을 구현했다. 같은 생망고 시즌이라도 제품별로 크기와 용도, 소비 맥락을 나눠 선택 폭을 넓힌 것이다.
프랑제리의 망고 시즌이 눈길을 끄는 이유는 단순히 망고를 많이 올린 화려한 비주얼 때문만은 아니다. 원물 수급, 후숙, 제품별 포지셔닝, 가격대 구성까지 하나의 시즌 경험으로 설계하고 있다는 점이 더 크다. 소비자는 이제 단순히 맛있는 디저트 하나를 찾는 데서 나아가 지금 이 계절에만 즐길 수 있는 감각과 장면, 이야기가 있는 제품에 더 적극적으로 반응한다. 프랑제리는 계절 과일을 앞세운 케이크를 통해 그 수요를 꾸준히 흡수해온 셈이다.
향후 방향성도 분명하다. 프랑제리는 망고 시즌 이후에도 제철 생과일을 활용한 메인 시즌을 이어가며 ‘좋은 재료를 가장 좋은 순간에 고객에게 전달한다’는 방향 아래 시즌 케이크 라인업을 계속 확장해 나갈 계획이다. 쑥대밭 시리즈가 단순한 시즌 이벤트를 넘어 브랜드를 대표하는 구조로 자리 잡은 만큼 앞으로도 프랑제리의 정체성은 제철 생과일을 가장 풍성하게 즐기는 케이크라는 방향으로 더욱 선명해질 가능성이 크다.
프랑제리 관계자는 “쑥대밭 시리즈는 제철 과일을 친근하고 맛있게 즐길 수 있도록 기획한 프랑제리의 대표 과일 케이크 라인”이라며 “앞으로도 좋은 재료를 가장 맛있는 시점에 선보이는 데 집중해 시즌 생과일 디저트 경험을 지속적으로 확장해 나갈 계획”이라고 말했다.
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