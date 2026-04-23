매달 내가 원하는 혜택 직접 선택

[Money&Life]삼성카드
삼성카드가 본인이 원하는 혜택을 직접 선택하고 카드를 이용하면서도 매월 혜택을 변경할 수 있는 ‘삼성 iD SELECT ON, ALL 카드’를 선보였다.
삼성 iD SELECT ON, ALL 카드 중 ‘삼성 iD SELECT ALL 카드’는 고정비업종 선택 할인, 생활소비업종 선택 할인 혜택을 제공한다. 고정비업종 선택 할인은 △아파트 관리비·통신요금 10% △교육비 10% △국내 전 가맹점 0.7% 할인 선택지 등을 제공한다. 고객은 이 가운데 한 가지를 선택해 혜택을 받을 수 있다.
생활소비업종 할인도 선택할 수 있다. △음식점·편의점·할인점·주유 7% △온라인쇼핑·배달앱·병원·약국 7% 할인 중 한 가지 혜택을 제공한다. 선택 할인 외에 기본 할인도 받을 수 있다. △해외 2% △다이소·여행·도서·와인 5% △디지털콘텐츠·온라인멤버십 50% 할인 등이다.
삼성 iD SELECT ALL 카드의 전월 실적 및 한도, 혜택 가맹점 등은 삼성카드 홈페이지와 앱, 모니모를 통해서 확인 가능하다. 삼성 iD SELECT ALL 카드의 연회비는 국내전용, 해외겸용(Mastercard) 모두 2만 원이다.
삼성카드 관계자는 “삼성 iD SELECT ALL 카드는 고객이 자신의 소비 패턴에 맞춰 혜택을 선택할 수 있도록 설계된 것이 특징”이라며 “앞으로도 고객 맞춤형 상품을 지속적으로 선보일 예정”이라고 밝혔다.
전주영 기자 aimhigh@donga.com
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