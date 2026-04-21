현대차 ‘인도 맞춤형 3륜 전기차 개발’ 8년전 약속 지킨다

정의선, 2018년 모디 총리 호소에 화답
8년 전 ‘인도 교통환경 개선’ 협의 결실
현지 3륜차 기업과 공동개발 협약 체결
현대자동차가 인도 현지 업체와 공동으로 인도 시장에 최적화한 3륜 전기차를 개발한다. 정의선 현대차 회장과 나렌드라 모디 인도 총리의 8년간의 협의가 결실을 맺은 것. HD현대도 인도 지방 정부와 함께 추진하던 현지 조선소 건설 프로젝트를 중앙정부 차원으로 확대하는 등 이재명 대통령의 인도 순방을 계기로 한국과 인도의 제조업 협력이 본격화하는 분위기다.
현대차는 20일(현지 시간) 인도 델리의 바랏 만다팜 컨벤션 센터에서 현지 3륜차 생산 기업인 TVS모터컴퍼니(TVS)와 ‘3륜 전기차(EV) 개발 및 상용화를 위한 공동개발협약’을 체결하고 현지 맞춤형 3륜 전기차를 공동 개발하기로 했다. 인도의 도로 사정과 인프라, 경제 상황 등을 고려한 소형 이동 수단(마이크로모빌리티)을 만들어 수십만 대 규모로 생산한다는 계획이다.
이번 협약은 2018년 인도 델리에서 열린 한-인도 비즈니스 포럼에서의 정 회장과 모디 인도 총리의 교감에서 비롯된 것으로 알려졌다. 당시 모디 총리는 당시 부회장이었던 정 회장에게 열악한 인도 교통 환경을 개선할 수 있는 친환경 이동 수단 필요성을 역설했고, 정 회장은 이에 화답하며 “인도가 꿈꾸는 위대한 미래를 향한 여정에 현대차가 동참하겠다”고 말했다. 그 후 새로운 모빌리티 개발이 본격 추진됐다.
이 같은 투자는 신흥 시장을 공략하려는 현대차그룹의 글로벌 경영 전략과도 맞닿아 있다. 인도는 미국, 한국 내수 시장에 이어 유럽 연합(EU)과 쌍벽을 이루는 현대차의 4대 시장 중 하나다. 특히 인구의 40% 가량이 20대 젊은 층으로 성장 잠재력이 높은 국가로 꼽힌다. 현대차는 인도 내에만 3개 생산공장을 두고 있으며, 정 회장은 올해 초에도 이곳들을 직접 방문해 챙길 정도로 공을 들이고 있다. HD현대도 같은 날 인도 정부 산하 VOC 항만청이 설립한 특수목적법인인 ‘NSHIP TN’과 ‘사가르말라 금융공사’ 등과 함께 ‘신규 조선소 설립 투자에 필요한 핵심 인프라 구축 및 합작법인 설립 추진을 위한 업무협약(MOU)’을 맺었다. 지난해 12월 인도 남부에 위치한 타밀나두주와 체결한 신규 조선소 건설 업무협약을 이번 순방 동행을 계기로 중앙정부 차원의 프로젝트로 격상한 것이다.
HD현대와 인도의 관계는 한층 단단해지는 모습이다. 올해 1월 정기선 HD현대 회장은 김형관 HD한국조선해양 대표와 함께 모디 총리가 직접 초청한 ‘글로벌 에너지 리더 라운드테이블’에 국내 기업인 중 유일하게 참석했다.
인도 정부는 신규 조선소 가동에 앞서 자국 내 선박 건조 수요 초도 물량을 HD현대의 국내 조선소에 발주한 것으로 알려졌다.