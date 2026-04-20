기영이숯불두마리치킨, 배우 박지훈 전속 모델 발탁

㈜기영에프앤비(대표 강인규)가 운영하는 숯불치킨 브랜드 ‘기영이숯불두마리치킨’이 배우 박지훈을 브랜드의 새로운 전속 모델로 발탁한다고 밝혔다.
기영이숯불치킨 측은 박지훈이 가진 특유의 ‘부드러움 속 강렬한 이미지’가 브랜드가 추구하는 임팩트 있는 정체성과 부합한다고 판단해 새로운 모델로 선정했다고 전했다. 이어 브랜드를 대표하는 새 모델과 함께 숯불치킨 본연의 강렬한 맛과 이미지를 소비자들에게 확고히 각인시킨다는 방침이다.
박지훈은 이달부터 기영이숯불두마리치킨의 공식 브랜드 모델로서 본격적인 활동에 나선다. 브랜드 측은 이번 모델 발탁을 계기로 박지훈이 참여한 다채로운 광고 및 마케팅 콘텐츠를 온·오프라인 채널을 통해 순차적으로 공개할 예정이다.
기영이숯불두마리치킨 관계자는 “폭넓은 팬층과 긍정적인 에너지를 보유한 배우 박지훈 씨와 기영이숯불두마리치킨이 만나 시너지를 낼 것으로 기대하고 있다”며, “앞으로 새 모델 박지훈과 함께 전개해 나갈 다양한 브랜드 활동에 많은 관심과 성원을 부탁드린다”고 전했다.
최용석 기자 duck8@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0