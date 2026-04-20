‘고유가 지원금’ 특수 잡아라… 편의점 4사, 생필품 할인 총력전

정부가 고유가, 고물가 부담을 덜기 위해 마련한 ‘고유가 피해지원금’이 오는 27일부터 지급된다. 편의점 업계는 관련 수요를 잡기 위해 일제히 대규모 할인 행사에 나섰다.
20일 관련 업계에 따르면 BGF리테일이 운영하는 편의점 CU는 이달 21일부터 5월 31일까지 약 40일간 통합 할인 행사를 진행한다. 행사 상품은 월 통합행사 2400여 종에 더해 라면, 즉석밥, 주류, 스낵, 티슈, 음료, 정육, 과일 등 생활에 밀접한 품목 50여 종을 추가 구성했다. 수입 맥주 번들 상품은 최대 56%, 봉지면 주요 상품은 최대 33% 할인하며 화장지와 물티슈 등도 유사 상품 대비 40% 저렴하게 판매한다.
GS리테일이 운영하는 편의점 GS25는 27일부터 내달 31일까지 PB 브랜드인 ‘혜자로운’, ‘리얼프라이스’ 상품을 중심으로 25% 할인 행사를 진행한다. 구매 빈도가 높은 생활 필수품 17종을 선정해 실질적인 장바구니 부담 완화에 나선다는 전략이다. 또 27일부터 내달 15일까지는 라면·스낵·아이스크림 등 일상 소비재 46종을 대상으로 ‘초특갓세일’ 행사를 진행한다. 5월부터는 2500여 종이 넘는 상품으로 할인 행사를 확대할 예정이다.
코리아세븐이 운영하는 편의점 세븐일레븐은 한 달간 총 2000여종의 상품에 대해 행사를 진행한다. 식탁 물가에 영향이 큰 신선식품의 경우 계란, 두부, 콩나물을 비롯해 18종을 할인된 가격에 선보인다. 특히 롯데마트와 공동소싱을 통해 가성비 있는 가격에 선보이고 있는 항정살, 삼겹살 등 2종은 반값에 판매한다. 이밖에 맥주는 23종에 대해 최대 50% 할인행사를 진행하며, 막걸리 12종과 소주 4종도 최대 38% 할인된 가격에 선보인다.
신세계그룹 계열 편의점 이마트24도 5월 한 달간 계란, 라면, 생수, 세제 등 생활 필수품 50종을 대상으로 행사카드로 1만 원 이상 결제 시 30% 할인 혜택을 제공한다. 또 지원금 소비처로 각인시키기 위해 이달 말일까지 이마트24 PL브랜드인 ‘옐로우(Ye!low)’의 전 품목(109종)과 계란, 라면, 생수, 세제 등 생활 필수품 11종을 대상으로 네이버페이 포인트·머니로 결제 시 30% 페이백 행사를 진행한다. 인기 맥주 번들 9종에 대해서도 네이버페이 포인트·머니로 결제 시 20% 페이백 혜택을 제공하는 행사도 이달 말일까지 진행한다.
한편 고유가 피해지원금은 국민 70%에게 1인당 10만~60만 원 규모로 지급된다. 피해지원금은 신용·체크카드, 지역사랑상품권, 선불카드 중 선택해 받을 수 있으며, 전통시장과 연 매출 30억 원 이하 사업장에서만 쓸 수 있다. 사용기한은 신청 다음 날부터 8월 31일까지다.
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