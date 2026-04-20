짐웨어 브랜드 웨이든, ‘무하마드 알리’ IP 협업 컬렉션 공개 …육준서 모델 발탁

㈜지티에스글로벌(대표 손대원, 최선미)이 전개하는 짐웨어 브랜드 웨이든(WAYDN)이 복싱 역사상 가장 위대한 아이콘으로 알려진 무하마드 알리(Muhammad Ali) IP와의 협업 컬렉션을 론칭했다. 이와 동시에 브랜드의 얼굴로 배우이자 미술작가인 육준서를 발탁했다.
이번 무하마드 알리 협업 컬렉션은 ‘당신의 링 위에서 일어서라(RISE ON YOUR RING)’ 라는 메인 메시지를 바탕으로 기획됐다. 링 위에서 불굴의 의지를 보여준 무하마드 알리의 정신을 현대적인 스포츠 라이프스타일로 재해석하여 매일의 한계에 도전하는 대중에게 승리의 에너지를 전달하고자 한다는 것이 업체 설명이다.
무하마드 알리 협업 컬렉션 기획과 동시에 브랜드 모델로 발탁된 육준서는 강인한 군인 정신과 섬세한 아티스트적 감성을 동시에 지닌 인물로, 알리의 투지와 웨이든이 지향하는 프리미엄한 감도를 가장 잘 표현할 수 있는 인물이라는 평이다. 알리의 시그니처 그래픽이 가미된 제품들을 완벽하게 소화하며 독보적인 아우라를 뽐내는 웨이든X육준서 화보도 함께 공개됐다.
협업 컬렉션으로 선보여진 플로터스 라인(Floters Line: Retro Casual)은 가벼움, 유연성, 우아한 움직임에서 영감을 받은 캐주얼하고 일상적으로 착용 가능한 아이템으로 구성됐다. 또 스팅어 라인(Stingers Line: Performance Focus)은 힘, 정밀함, 퍼포먼스가 주도하는 기능적 복싱 영감의 액티브웨어를 제안한다.
웨이든 관계자는 “전설적인 복서 알리의 정체성과 육준서의 독보적인 아우라가 만나 브랜드의 철학을 더욱 진정성 있게 전달할 수 있게 되었다”며 “제품 론칭을 시작으로 오는 5월 성수동에서 개최될 대규모 체험형 팝업스토어 등 다양한 캠페인을 통해 브랜드 경험을 확대해 나갈 것”이라고 전했다.
최용석 기자 duck8@donga.com
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