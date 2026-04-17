우리銀, 영유아 학습기기 세이펜과 ‘우리아이’ 금융 첫걸음 이벤트 진행

우리WON뱅킹 ‘우리아이’ 통해 자녀 예·적금 경품 혜택
우리은행은 영유아 학습기기 브랜드 세이펜과 제휴를 맺고 자녀들의 첫 금융 경험을 지원하는 ‘우리아이 WON하는 대로’ 이벤트를 진행한다고 17일 밝혔다.
자녀 금융 접근성 제고 및 새로운 금융 경험 제공
영유아 학습기기 세이펜 구매 시 적금용 쿠폰 지급
이번 이벤트는 자녀를 둔 부모에게 금융상품 가입과 연계한 혜택을 제공해 금융 접근성을 높이고 자녀가 자연스럽게 금융 경험을 얻을 수 있도록 마련했다고 한다. 우리은행은 부모가 우리WON뱅킹을 통해 자녀 계좌 개설부터 조회까지 한 번에 해결할 수 있는 비대면 금융 서비스‘ 우리아이’를 운영하고 있다.
이번에 우리아이 서비스를 이용해 2013년 1월 1일 이후 출생한 자녀 명의로 예·적금 상품에 신규 가입한 고객을 대상으로 경품 이벤트를 진행한다. 이벤트는 오는 6월 30일까지 참여할 수 있다. 추첨을 통해 총 100명에게 세이펜 5세대 스마트 학습기기를 증정한다.
또한 세이펜 제품 구매 고객에게는 다음 달 1일부터 6월 30일까지 금융 쿠폰 이벤트 혜택을 준다. 선착순 1만 명에게 1만 원 상당 금융 쿠폰을 제공한다. 쿠폰은 적금 가입 시 활용할 수 있다.
임학규 우리은행 개인상품마케팅부 부부장은 “이번 제휴는 자녀 교육과 금융을 결합해 보다 친숙하게 금융을 경험할 수 있는 서비스를 제공하기 위한 시도”라며 “앞으로도 미래 세대 고객의 금융 접근성을 높일 수 있도록 다양한 생활밀착형 금융 서비스를 확대해 나갈 것”이라고 말했다.
김민범 기자 mbkim@donga.com
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