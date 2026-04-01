상조의 틀 넘어 ‘라이프 큐레이터’로 진화

보람그룹은 차별화된 고객 서비스와 고객 지향적 경영 성과, 소비자 중심 경영 실천 등을 통해 상조 서비스의 틀을 넘어 고객 삶 전반을 설계하는 라이프 큐레이터로서의 입지를 다시 한번 공고히 했다.
이러한 성과는 지난 36년간 상조 산업의 표준을 제시하며 쌓아온 보람그룹의 서비스 혁신 DNA가 밑거름이 됐다. 보람상조는 1991년 창립 이후 가격 정찰제와 고인 전용 장의리무진, 온라인 추모관, LED 영정사진 등 업계 최초 서비스를 잇달아 도입하며 대한민국 상조 문화를 선도해왔다. 현재 6000여 명의 전문 장례 인력과 전국 13개 직영 장례식장 및 보람장례지도사교육원을 운영하며 독보적인 전문성을 확보하고 있다. 특히 보람그룹이 선포한 ‘라이프 큐레이터’라는 새로운 브랜드 방향성은 고객 만족 관점에서 높이 평가받고 있다. 단순한 상조 서비스를 넘어 일상 전반 삶의 질을 높이기 위해 보람그룹은 고객이 체감할 수 있는 실질적 혜택을 대폭 강화하고 있다. 회원 전용 온라인 ‘보람몰’을 통해 쇼핑과 숙박 및 기차 예매 할인 혜택을 제공한다. 헬스케어 플랫폼 ‘착한의사’와 연계한 건강검진 우대, 아티타야 골프 여행 서비스, 이스턴비너스 크루즈 여행 등 고품격 라이프 서비스를 활발히 운영 중이다. 아울러 그룹 계열사를 통해서는 반려동물 전용 상조 스카이펫과 생체보석 비아젬·펫츠비아, 헬스케어 브랜드 닥터비알 등을 운영하며 라이프 큐레이션의 외연을 넓히고 있다.
한편 보람그룹은 고객 생애 전 주기를 아우르는 제휴 생태계 확장에도 속도를 내고 있다. 메가스터디교육과 손잡고 회원 자녀의 입시 및 학습 지원 서비스를 제공할 방침이며 법무법인 세종과 협력해 법률·세무·회계 자문 서비스 출시를 준비하고 있다. 또한 주차 전문기업 하이파킹과 생활 밀착형 주차 혜택을 논의하고 중원대와 연계해 승마·골프·수영 등을 포함한 차별화된 웰니스 프로그램도 구축할 예정이다.
댓글 0