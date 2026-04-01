전문기술석사 과정 운영으로 고숙련 인재 배출

경기도 성남시에 위치한 동서울대는 고숙련 실무 인재의 가치가 어느 때보다 높은 시대적 요구에 발맞춰 전문학사와 학사 학위 전공심화과정을 넘어 ‘전문기술석사 과정’에 이르기까지 체계적인 수직적 교육 통로를 완성하며 미래 산업의 핵심 인재 양성 기관으로 거듭나고 있다.
동서울대의 가장 차별화된 경쟁력은 전문대학의 한계를 넘어선 전문기술석사 과정의 성공적 안착이다. 산업계의 핵심 화두인 ‘온디바이스 AI’ 분야에 특화된 이 과정은 단순한 기술자를 넘어 산업 현장을 주도할 고숙련 리더급 인재를 배출하고 있다. 교육부 인가를 받은 이 과정을 통해 현업 재직자들은 실무 경력을 바탕으로 고도의 기술력을 연마하며 석사 학위를 취득할 수 있다. 연구 방식 또한 철저한 ‘현장 맞춤형’을 지향한다. 학생들은 강의실 안의 이론에 머물지 않고 판교테크노밸리 등 인근 산업단지의 기술 수요를 반영해 ‘에지 컴퓨팅’이나 ‘경량화 AI 모델 설계’ 등 기업의 기술 난제를 해결하는 실무형 프로젝트에 매진하며 4차 산업혁명 최전선의 핵심 인력으로 성장한다.
학부 교육에서도 동서울대의 혁신은 거세다. 인공지능과 디지털 전환을 아우르는 ‘AIDX’를 전면 도입하며 학사 구조의 대대적인 유연화를 이뤘다. 대표적인 것이 학생들에게 ‘나만의 맞춤형 학위’ 설계권을 부여한 ‘나노디그리, 마이크로디그리’ 시스템이다. 이를 통해 인문사회나 디자인 전공생도 단기간에 AI 데이터 분석 등의 직무 역량을 집중 이수해 융복합 인재로 거듭나고 있다.
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