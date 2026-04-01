제약사 기반 연구 역량으로 이너뷰티 제품군 차별화

아일로가 스킨 이너뷰티와 슬리밍 라인을 중심으로 제품군을 확장하며 소비자 접점을 넓히고 있다. 경쟁이 심화되고 있는 이너뷰티 시장에서 제약사 기반의 연구 역량과 성분 설계를 바탕으로 차별화를 시도하고 있다.
2022년 론칭한 아일로는 ‘내면에서부터 건강하게 빛나는 아름다운 자신감’을 브랜드 가치로 내세우며 체감 가능한 변화를 제공하는 이너뷰티 솔루션을 선보이고 있다. 현재 스킨 이너뷰티와 슬리밍 두 가지 라인을 운영하며 피부 건강과 체형 관리 등 라이프스타일 전반을 아우르는 포트폴리오를 구축했다.
스킨 이너뷰티 라인의 대표 제품인 ‘타입 1 콜라겐 비오틴 앰플’은 피부 진피층의 약 90%를 구성하는 타입 1 콜라겐을 3000㎎ 함량으로 담았으며 저분자 콜라겐을 적용해 체내 흡수까지 고려했다. 여기에 엘라스틴, 히알루론산, 세라마이드 등 피부 구성 성분과 비타민 C, 비오틴을 함께 배합했다. 액상 제형에 오렌지 향을 더해 피시 콜라겐 특유의 비린 맛 부담을 줄이고 섭취 편의성도 높였다. 아일로 콜라겐 앰플은 카카오 선물하기 콜라겐 카테고리와 올리브영 판매 랭킹에서 1위를 기록하며 대표 콜라겐 제품으로 자리매김하고 있다.
아울러 슬리밍 라인은 체지방 관리, 혈당 조절, 배변 활동 개선 등 다양한 기능성 원료를 기반으로 구성됐다. ‘진짜빨간맛 다이어트’를 콘셉트로 고춧가루, 흑후추 등 부원료를 활용해 ‘매운맛 다이어트’라는 직관적인 메시지를 전달하고 있다. 대표 제품인 ‘마그번 코어컷 앰플’은 마그네슘, 비타민 B6, 비오틴 등 영양 성분과 함께 체지방 감소에 도움을 줄 수 있는 식약처 인정 기능성 원료 풋사과추출물(애플페논)을 적용했다.
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