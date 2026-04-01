AI-디지털 전환율 100%… 품질 경쟁력 높여

한국서부발전㈜(이하 서부발전)이 ‘2026 국가산업대상’ 제조품질 부문 대상을 수상했다. 8년 연속이다.
서부발전은 전사적인 디지털 혁신을 통해 에너지 산업의 패러다임 변화를 선도하고 있다. 2025년 발표한 ‘KOWEPO VISION 2040’과 ‘에너지 신사업을 통한 미래성장 선도’라는 경영 목표를 통해 AI 및 디지털 전환율(DX) 100% 달성을 공식화하며 모든 업무 영역에 지능형 AI 기술을 적용하겠다는 강력한 의지를 표명했다.
서부발전의 품질 혁신은 이정복 사장 취임 이후 가속화된 디지털 전환(DX)을 통해 한 차원 높게 진화하고 있다. 발전 공기업 최초로 생성형 AI 플랫폼인 ‘WP-GPT’를 현장에 도입해 숙련공의 경험에 의존하던 기존 방식을 데이터 중심의 지능형 시스템으로 완전히 탈바꿈했다. 20년 이상 축적된 정비 빅데이터와 기술 문서를 학습한 AI는 설비의 미세한 이상 징후를 실시간으로 분석하고 최적의 정비 시나리오를 제시한다. 그 결과 비계획 고장 정지율 역대 최저 수준이라는 성과를 달성하며 ‘디지털 기반의 무결점 발전소’라는 비전을 현실로 만들어가고 있다.
특히 디지털 트윈 기반 ‘지능형 발전 운영 통합시스템’을 고도화해 안전 확보에도 집중했다. 발전소 내 폐쇄회로 영상을 실시간으로 분석해 작업자의 보호구 착용 상태, 쓰러짐 등 이상 행동이나 허가되지 않은 구역으로의 접근 등을 자동으로 감지해 관제센터에 즉시 알림을 보내준다. 현장 실사화 3D 모델링 기술은 작업 현장에 들어가기 전에 사무실 내에서 기초적인 안전 확인 및 작업계획 수립 시 위험성 평가를 효율적으로 이행할 수 있다.
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