원전 설계-제조 안전 시스템 마련

한전원자력연료는 2002년 국내 KOSHA-MS 안전보건경영 체계를 도입했고 2014년에는 국제표준 규격의 ISO 45001 인증을 받는 등 안전보건경영 시스템 구축을 위해 지속적으로 노력해왔다. 아울러 CEO의 뚜렷한 경영 방침 아래 회사의 미래 전략 수립 시에도 안전을 최우선 가치로 삼고 고유의 안전보건 매뉴얼 및 각종 절차서를 운영하며 ‘지속가능한 안전경영’ 실천에 힘쓰고 있다.
한전원자력연료는 근로자의 자율적 안전경영 참여를 촉진하기 위해 노동조합과 적극 협력해 왔으며 2025년도에는 ‘노사 합동 안전문화 결의대회’를 개최해 적극적인 안전경영 의지를 확립했다. 이를 기반으로 안전전담 독립 조직을 마련하고 안전전담 인력 강화 및 안전 예산을 확보해 인적, 물적 자원을 아끼지 않고 있다.
이를 바탕으로 작업 현장 안전 활동의 작동성 강화 체계를 구축했다. △근로자 자율 참여 △보이는 안전 △안전 공모 △위험성 평가 내실화 등 안전활동 각 분야별 활동 내역을 고도화해 사업장의 중대재해 위험 원천 차단에 힘쓰고 있다.
한전원자력연료는 안전경영을 사업장 내부에 국한하지 않고 사회적 가치 실현을 위해 ‘함께하는 안전동행’을 운영, 협력업체 및 지역 중소기업의 안전점검, 위험성 평가 컨설팅 지원에도 힘쓰고 있다.
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