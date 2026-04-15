서버 가상화 독자 특허 기술… 클라우드 시장 선도

[2026 대한민국 산업대상] 대한민국 산업대상 4차산업 신기술 부문
㈜클라우드시스템즈(대표이사 이성배)가 ‘2026 대한민국 산업대상’ 4차산업 신기술 부문 대상을 수상했다.
수상의 핵심은 기존 서버 가상화의 관리자 의존 구조를 자동화로 전환하는 독자 특허 기술로 클라우드 인프라 시장에 새로운 기준을 제시했다는 데 있다.
2016년 설립된 클라우드시스템즈는 VMware(현 브로드컴) 기반의 기술력과 다년간의 IT 인프라 컨설팅·R&D 경험을 바탕으로 서버 및 애플리케이션 가상화 서비스를 제공해 온 전문기업이다.
자체 개발한 자동화 솔루션 ‘WIND’는 사용자별 자원 할당 요청과 우선순위 기반의 자원 회수·재배분 알고리즘을 적용해 관리자 개입 없이 가상화 환경을 자동 구성하도록 설계됐다. 관리자가 없어도 돌아가는 시스템이 기업의 IT 운영 효율성과 보안성을 동시에 높이며 기존 서버 가상화의 한계를 넘어서며 자동화 분야에서도 기술력을 인정받고 있다.
현재 LG, 삼성, SK 등 주요 배터리·디스플레이·반도체 제조기업과 KB 등 금융·헬스케어 분야 기업에 AI와 빅데이터 서비스용 서버 및 애플리케이션 가상화 구축 역량을 보유하고 있다.
특히 브로드컴과 에버퓨어(구 퓨어스토리지), 옴니사 등 글로벌 기업의 주요 전략 파트너로서 다양한 컨설팅과 프로젝트를 수행한 경험을 바탕으로 빠르게 변화하는 IT 인프라 환경에 대한 대응력을 강화하고 있다.
최지수 기자 jisoo@donga.com
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