튜닝 14건 인증 독점, 방산-자율주행으로 미래 개척

이 기업의 수상 포인트는 불모지나 다름없던 국내 자동차 튜닝 산업에 제도적 기틀을 마련하고 방산·자율주행으로 사업 영역을 확장한 경영혁신에 있다.
이준명 대표는 2017년 법인 전환 이후 업계 최다인 14건의 자동차 튜닝 부품 기술인증(KATMO)을 획득하며 튜닝 제품의 신뢰도를 제도적으로 입증하는 기반을 만들었다. 인증은 단순한 숫자가 아니다. 불신이 만연했던 시장에서 제품의 성능과 안전성을 제도로 보증하는 것 자체가 혁신이었다.
핵심 경쟁력은 엔지니어링 설계 역량과 모듈화 기반의 다품종 소량 생산 체계다. 어떤 차종의 주문에도 빠르게 맞춤 생산할 수 있는 유연한 제조 구조를 갖췄다. 순정 대비 제동거리를 13% 이상 단축하는 고성능 브레이크 시스템에서 출발해 전술차량용 고강도 현가장치(서스펜션)와 자율주행 모빌리티 적용 현가장치 개발로 방산·미래차 시장까지 영역을 확장하고 있다. 이 같은 전략적 혁신의 결과는 수치로 나타난다. 최근 4년간 매출액 40.8%, 영업이익 192.6% 성장이라는 압도적 성과를 달성했다.
데이터 기반 제조 혁신, AI·DX 전환을 통한 영업 혁신, 지속 성장 기반의 관리 혁신을 3대 축으로 수출 시장 개척도 본격화하고 있다. 이 대표는 “엔지니어링 기반의 가치 완성으로 미래 모빌리티 산업을 선도하겠다”고 말했다.
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