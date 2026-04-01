국민 숙취해소음료 전통의 강자

[2026 대한민국 대표브랜드 대상]
여명808은 세계 최초로 발명특허를 받은 숙취 해소용 천연 차로 1998년 출시 이후 28년간 꾸준히 사랑받아온 국민 숙취해소음료다.
특히 여명808은 동종 업계에서는 아무도 하지 않았던 특허기술성 평가실험(동물실험, 임상시험)을 통해 효능을 입증한 제품으로 소비자의 신뢰를 한층 더 높이고 있다.
여명808은 1998년 당시 금지해 왔던 표시광고(음주전후 숙취해소) 규제에 대한 위법성에 대해 헌법소원을 제기했다. 실험 자료 등을 제출하며 특허의 우수성을 입증해 2000년 헌법재판소가 ‘음주전후, 숙취해소’ 문구 사용 금지는 위헌이라는 결정을 내리며 식품업계는 물론 전 업종의 ‘표현의 자유’에 대한 난제를 해결해 더욱 유명해지기도 했다.
2025년에는 식약처가 새로운 기준으로 제시한 숙취해소음료 인체적용 시험에도 통과하며 여전히 뛰어난 제품력을 과시하고 있다.
여명808이 오랫동안 소비자에게 사랑받는 이유는 바로 효능이며 남종현 그래미 회장의 끝없는 ‘여명 사랑’이 이뤄낸 결과다.
여명808은 천연 재료를 이용해 매년 새로운 방식으로 업그레이드되고 있다. 2026년 여명808은 건강에 좋은 천연 식물성 원료와 우수한 발명 기술, HACCP 인증을 받은 최첨단 친환경 시스템을 통해 원료부터 생산까지 완벽한 웰빙 제품으로 재탄생했다. 또한 여명1004는 여명808의 효능을 배가시켜 숙취의 복합적인 증상을 한 번에 빠르게 완화시켜 준다.
그래미는 여명808 출시 당시부터 ‘마케팅의 힘은 제품력’이라는 확신으로 광고보다는 시음 행사를 통해 소비자가 직접 제품의 우수성을 느끼게 하는 체험 마케팅에 주력하고 있다. 매년 전국 대학생 오리엔테이션에서 대대적인 시음 프로모션을 진행해 대학생 약 10만 명이 여명808을 경험했다.
조선희 기자 hee3110@donga.com
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