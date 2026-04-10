200억 벌었는데 2000억 쓴다…아마존이 쏘아 올린 ‘AI 수익성 역설’

미국 빅테크 기업들이 인공지능(AI) 사업에서 실제 매출을 만들어내기 시작했지만, 이를 유지하기 위한 투자 부담이 빠르게 확대되면서 수익성 논쟁이 커지고 있다.
AI가 ‘미래 기대’에서 ‘현재 수익원’으로 이동하는 초기 국면에 진입했지만, 막대한 인프라 투자와 비용 구조가 동시에 부각되는 모습이다.
● AI, 실적표에 등장했지만… 10배 달하는 ‘청구서’
아마존(Amazon)은 9일(현지시간) 공개한 연례 서한에서 자사 AI 인프라 및 반도체 사업의 연간 매출 규모가 200억 달러를 넘어섰다고 밝혔다. 로이터는 같은 날 보도(현지시간)에서 아마존이 자체 AI 칩과 데이터센터를 기반으로 매출을 확대하고 있다고 전했다.
클라우드(AWS) 기반 AI 서비스 매출 실행률도 약 150억 달러 수준으로 제시됐다. 생성형 AI가 실제 기업 지출로 이어지고 있다는 점에서 ‘수익화 단계 진입’ 신호로 해석된다.
다만 비용 부담은 더 빠르게 확대되고 있다. 아마존은 데이터센터 확장과 AI 반도체 개발 등에 막대한 자본을 투입하고 있으며, 2026년 자본지출(CAPEX) 규모는 약 2000억 달러에 이를 것으로 전망된다.
매출이 발생하기 시작했지만 이를 유지하기 위한 비용이 훨씬 큰 구조가 형성된 것이다. 투자 확대 영향으로 잉여현금흐름(FCF)도 크게 줄어든 것으로 나타났다.
● “내 인프라로도 부족하다”… 메타가 보여준 병목
이 같은 흐름은 다른 빅테크에서도 확인된다. 메타(Meta)는 코어위브(CoreWeave)와 약 210억 달러 규모의 계약을 체결하며 AI 인프라 투자를 확대했다.
로이터는 메타가 데이터센터와 클라우드 인프라 확장을 위해 외부 자원까지 활용하고 있다고 전했다. 자체 인프라를 보유한 기업조차 외부 클라우드에 의존할 정도로 AI 연산 수요가 급증하고 있다는 의미다.
시장에서도 변화가 감지된다. 반도체 및 장비 업종은 상승세를 보인 반면, 일부 소프트웨어 업종은 약세를 보이며 자금이 인프라 중심으로 이동하는 흐름이 나타났다.
● 마진 깎아 데이터 산다… 테슬라의 선택
성장과 수익성 간 긴장은 다른 산업에서도 반복된다. 테슬라(Tesla)는 저가 전기차 모델을 통해 판매량 확대를 추진하고 있지만, 로이터는 해당 전략이 수익성에는 부담이 될 수 있다고 분석했다.
가격을 낮춰 차량 보급을 늘리는 대신 마진이 줄어드는 구조다. 자율주행 기술 고도화를 위한 데이터 확보 측면에서 불가피한 선택이라는 해석도 나온다.
결국 AI와 전기차 등 신성장 산업 전반에서 나타나는 공통된 흐름은 ‘매출 확대와 비용 증가의 동시 진행’이다.
과거 소프트웨어 중심 성장 모델과 달리, 데이터센터와 반도체, 생산 설비 등 물리적 인프라 투자가 필수 요소로 자리 잡으면서 산업 구조 자체가 자본 집약적으로 변화하고 있다는 분석이 나온다.
시장에서는 향후 관전 포인트로 ▲AI 투자 대비 수익 전환 속도 ▲데이터센터 중심 비용 구조 ▲기업별 수익성 격차 확대 여부 등을 꼽고 있다.
성장성보다 실제 이익으로 이어지는지 여부가 기업 가치 판단의 기준으로 이동하고 있다는 평가다.
최현정 기자 phoebe@donga.com
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