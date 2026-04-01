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경제
포스코홀딩스, 아르헨 리튬 염호 100% 인수 완료
동아일보
입력
2026-04-10 00:30
2026년 4월 10일 00시 30분
이원주 기자
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포스코홀딩스가 아르헨티나의 리튬 염호 ‘옴브레 무에르토 노스’의 광권을 모두 인수하며 글로벌 리튬 공급망을 확보했다.
포스코홀딩스는 7일(현지 시간) 아르헨티나 부에노스아이레스에서 포스코아르헨티나 법인을 통해 캐나다 리튬하우스로부터 이 염호의 광권을 100% 인수했다.
포스코홀딩스 측은 아르헨티나에서 연간 총 300만 t 이상의 리튬을 생산할 수 있을 것으로 전망하고 있다. 회사 관계자는 “전기차 7000만 대에 들어가는 배터리를 만들 수 있는 규모”라며 “앞으로 글로벌 시장에서 공급망 경쟁력을 계속 높여 나가겠다”고 전했다.
#포스코홀딩스
#리튬 염호
#광권 인수
#글로벌 공급망
#리튬 생산량
이원주 기자 takeoff@donga.com
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