HD현대重, 세계 첫 암모니아 추진선 건조

중형 가스운반선 2척 명명식 실시
HD현대중공업이 세계 최초로 암모니아 추진선(사진)을 건조했다. 9일 HD현대중공업은 울산 조선소에서 중형 가스운반선 2척에 대한 명명식을 실시했다고 밝혔다.
각각의 선박에는 벨기에 도시명에서 따온 ‘안트베르펜’과 ‘아를롱’이라는 이름이 붙었다. HD현대중공업은 2023년과 2024년에 걸쳐 벨기에 선사로부터 암모니아 추진 중형 가스운반선 4척을 수주했다. 이날 명명식을 한 선박은 1, 2호선으로 마무리 작업을 거쳐 각각 5월과 7월 말 선주사에 인도될 예정이다.
길이 190m, 너비 30.4m, 높이 18.8m의 이들 선박은 HD현대중공업이 자체 기술로 제작한 화물창 3기를 탑재했다. 이 화물창에 암모니아와 액화석유가스(LPG) 등을 저장·운송할 수 있다.
특히 암모니아 누출을 실시간으로 확인할 수 있는 감지 장치와 배출 회수 장치 등을 넣은 것이 특징이다. 암모니아를 운송할 때 화물창에서 암모니아가 새어 나갈 수 있는데 이를 감지하고, 암모니아가 배출됐더라도 이를 다시 회수할 수 있는 장치를 넣어서 운송 과정에서의 제품 손실을 최소화할 수 있는 것이다.
친환경 무탄소 연료인 암모니아는 별도의 극저온 기술 없이도 각종 탱크에 저장이 가능하다. 특히 암모니아는 같은 부피일 때 액화수소보다 약 1.7배 더 많은 수소를 저장할 수 있어서, 대규모 장거리 운송과 저장에 유리하다는 평가를 받는다.
HD현대중공업은 지금까지 총 8척의 암모니아 추진선을 수주했다. 국제에너지기구(IEA)가 발표한 2050년 탄소중립 로드맵은 해운업계의 암모니아 연료 비중이 2030년 8%에서 2050년 46%로 증가할 것으로 전망하고 있어 암모니아 추진선 수요도 대폭 증가할 것으로 예상된다.
변종국 기자 bjk@donga.com
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