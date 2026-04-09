‘아크로 드 서초’ 청약서 올해 첫 만점통장 나와…1099대1 역대최고 경쟁률

서울 서초구 서초동 ‘아크로 드 서초(서초신동아 재건축)’에서 올해 첫 청약 만점 통장이 나왔다.
9일 한국부동산원 청약홈에 따르면 이 단지에서 2채를 모집한 전용면적 59㎡C형에서 당첨 가점은 최저, 최고 모두 84점이었다. 지난해 9월 분양한 서울 송파구 신천동 ’잠실 르엘‘ 이후 7개월 만에 나온 만점 통장이다. 이 점수를 받으려면 7인 가족이면서 청약통장 가입 기간, 무주택 기간이 모두 15년 이상이어야 한다.
다른 평형에서도 경쟁이 치열했다. 26채를 모집한 전용면적 59㎡A형은 당첨 최저 가점이 74점으로 집계됐다. 이는 5인 가구가 받을 수 있는 가장 높은 점수다. 2채를 모집한 전용 59㎡형은 당첨 최저점과 최고점 모두 69점이었다. 이는 4인 가구가 받을 수 있는 최고점이다.
분양가 상한제 적용 단지로 분양가가 인근 시세 대비 17억 원 가까이 낮게 매겨지면서 수요가 몰린 것으로 보인다. 1일 1순위 청약에서 30채 모집에 3만2973명이 신청하며 평균 경쟁률이 1099.1대1로 집계됐다. 이는 2024년 10월 분양한 서울 강남구 대치동 ‘디에이치 대치 에델루이(구마을 3지구 재건축)’ 경쟁률(1025.5대1)을 넘어선 서울 민간 아파트 중 가장 높은 청약 경쟁률이다.
댓글 0