“말로하면 다 된다”… 삼성가전, 생성형 AI 입고 사용자 의도 꿰뚫는다

대규모 언어 모델 탑재로 맥락 이해와 복합 추론 능력 강화
사용자 패턴 분석해 기기 제어 돕는 맞춤형 자동화 루틴 지원
글로벌 AI 엔진 퍼플렉시티 연동해 실시간 생활 정보 제공
스크린 가전 내 동영상 가이드 탑재로 자가 조치 편의성 극대화
삼성전자는 31일 가전제품 사용의 직관성과 편의성을 대폭 끌어올린 차세대 지능형 비서 빅스비를 자사 인공지능(AI) 가전 라인업에 도입했다고 밝혔다. 이번 업데이트를 통해 기기 제어의 문턱을 낮추고 사용자 환경을 혁신한다는 구상이다.
고도화된 빅스비는 대규모 언어 모델(LLM)을 근간으로 삼아 단순 명령 수행을 넘어 사용자의 숨은 의도까지 파악하도록 설계됐다. 생성형 AI 검색 엔진인 퍼플렉시티와 손잡고 일상적인 궁금증에 답하는 오픈 질의응답 기능을 새롭게 탑재해 정보 제공 범위를 대폭 넓혔다. 해당 기능은 2026년형 냉장고와 에어컨, 로봇청소기, 세탁 건조기 등 주요 신제품군에 우선 적용된다.
기술의 핵심은 자연스러운 대화 흐름을 읽어내는 맥락 이해 능력이다. 사용자가 정해진 명령어를 외울 필요 없이 평소 말투로 말해도 기기가 상황을 추론해 동작한다. 냉장고에 특정 식재료를 넣으며 보관 상태 변경을 요청하거나, 의류 종류에 적합한 세탁 방식을 제안받는 식의 유연한 대응이 가능해졌다. 무풍 냉방이나 저소음 청소 같은 세밀한 기능 제어도 번거로운 조작 없이 말 한마디로 갈음할 수 있다.
기기간 연동을 통한 생활 자동화 체계도 한층 촘촘해졌다. 특정 기기의 작업이 끝나는 시점에 맞춰 다른 기기를 가동하거나, 날씨 변화에 대응해 실내 환경을 스스로 조절하는 루틴 설정이 가능하다. 세탁 종료 후 로봇청소기를 돌리거나 우천 시 제습 모드를 실행하는 연쇄 명령도 무리 없이 수행한다.
관리 측면에서도 진보를 이뤘다. 제품 유지보수나 돌발 상황 대처법을 물으면 음성으로 상세히 안내하며, 디스플레이가 장착된 모델은 시각적 이해를 돕는 영상 가이드를 즉각 재생한다. 소모품 관리나 세척 방법 등을 외부 검색 없이 기기 자체에서 해결할 수 있다. 아울러 전력 소모를 줄이는 절전 모드 제안 기능을 통해 가계 부담 경감도 돕는다.
퍼플렉시티와의 결합으로 구현된 오픈 질의응답은 가전을 단순한 도구에서 생활의 조력자로 격상시킨다. 여행지 추천이나 식재료 장기 보관법 등 생활 전반의 지식을 가전 기기를 통해 실시간으로 확인할 수 있다. 김용재 삼성전자 부사장은 빅스비가 가전을 넘어 집안의 동반자 역할을 할 수 있도록 소프트웨어 경쟁력을 지속 강화하겠다고 강조했다.
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