[단신]우리카드, ‘우리WON트래블’ 리뉴얼 기념 이벤트 外

우리카드가 자체 여행 플랫폼 ‘우리WON트래블’의 서비스 개선을 기념해 항공권과 숙박 등을 결제할 때 최대 20% 할인을 받을 수 있는 이벤트를 진행한다. 이벤트는 내달 말까지 진행되며, 우리카드를 사용하는 고객이라면 누구나 국제선 항공권을 최대 20% 할인받을 수 있다. 호텔 예약 시에도 기본 5% 할인이 제공되고 7% 할인 쿠폰(최대 7만 원)을 추가해 12% 할인을 받을 수 있다. 이벤트에 응모한 고객 선착순 3000명을 대상으로 WON트래블 국제선 항공권 50만 원 이상 이용 시 해외여행 필수품인 이심(eSIM) 5GB도 무료 제공한다.
■ NH투자증권, ‘스페셜 릴레이 투자 세미나’ 개최
NH투자증권은 전국 6개 주요 도시를 순회하는 ‘스페셜 릴레이 투자 세미나’를 개최한다고 30일 밝혔다. 다음 달 2일 경기 의정부시를 시작으로 서울, 대전, 제주, 경남 창원, 경기 수원을 차례로 방문해 세미나를 진행한다. 경제 전문가들의 강연과 NH투자증권 컨설턴트의 글로벌 포트폴리오 전략을 제시할 예정이다. 현장에서는 영업점 프라이빗뱅커(PB)들이 직접 참여하는 맞춤형 투자 상담을 진행한다.
■ 페퍼저축은행, ‘페퍼스 파킹통장 5’ 출시
페퍼저축은행이 연 2.7% 금리가 적용되는 ‘페퍼스 파킹통장 5’를 내놨다. 이 통장은 하루만 맡겨도 복잡한 우대 금리 조건 없이 최고 금리 혜택을 받을 수 있다는 점이 특징이다. 가입 금액 제한은 없지만 5000만 원까지는 세전 기준으로 연 2.7%의 최고 금리를 제공한다. 초과분부터는 연 1.0% 금리(세전)를 적용한다. 페퍼스 파킹통장 5는 비대면 전용 상품으로 누구든 페퍼저축은행의 모바일 앱 ‘디지털페퍼’에서 1인당 1개의 계좌를 만들 수 있다. 한편 페퍼저축은행은 복리로 연 3.56%의 수익률(세전)을 올릴 수 있는 ‘페퍼스 회전 정기예금’ 상품도 선보이고 있다.
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