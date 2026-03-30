CJ제일제당, 인도 콘스펙에 PHA 공급… 친환경 바이오소재 사업 가속

CJ제일제당은 인도 바이오플라스틱 컴파운드 업체 ‘콘스펙’과 생분해성 바이오 소재 ‘PHA(Polyhydroxyalkanoates)’ 공급 계약을 체결했다고 30일 밝혔다.
PHA는 미생물이 식물 유래 성분을 먹고 자연적으로 세포 안에 쌓는 고분자 물질로, 산업∙가정 퇴비화 시설은 물론 토양과 해양에서 모두 분해되는 특성이 있다. 생활용품 포장재, 화장품 용기 등 다양한 분야에 적용할 수 있다.
이번 계약을 통해 CJ제일제당은 PHA를 납품하고, 콘스펙은 이를 활용해 커틀러리(포크, 나이프 등 서양 식기)에 최적화된 컴파운드를 생산하게 된다. 해당 커틀러리는 생분해가 가능하면서도 플라스틱과 유사한 내구성과 사용감을 구현한 것이 특징이다. 인도, 태국, 말레이시아 등 글로벌 커틀러리 기업들이 PHA 적용을 검토하고 있으며, 향후 미국 등 글로벌 시장으로의 사업 확대가 이어질 것으로 기대된다.
국내외 시장 내 PHA 상용화도 속도를 내고 있다. 올해 초 폴바셋 일부 매장에서 ‘PHA 빨대가’ 시범 도입됐고, 전국 매장으로 확대 예정이다. 지난달에는 유한킴벌리, 유진한일합섬과 협력해 ‘크리넥스 빨아쓰는 생분해 위생행주’를 출시했다. 이 제품은 PHA와 PLA(Polylactide), 펄프를 혼합한 생분해성 소재만으로 개발됐다. PHA를 위생용품에 적용한 세계 최초 상용화 사례다.
CJ제일제당은 2022년 생분해 소재 전문 브랜드 ‘PHACT’를 론칭한 이후 화장품 용기, 일회용 포장재, 칫솔, 인조잔디 충전재 등으로 PHA 적용 분야를 넓히고 있다. 특히 최근 중동 전쟁으로 유가 변동성이 커지면서 나프타 등 석유계 소재 수급 불안정에 따른 대체재 수요가 급증하는 추세다. 이에 따라 글로벌 비닐 포장재와 패키징 기업들을 중심으로 PHA에 대한 문의도 증가하는 추세라고 CJ제일제당은 설명했다.
CJ제일제당 관계자는 “탈플라스틱 트렌드가 가속화됨에 따라 PHA 등 친환경 소재 시장은 빠르게 성장할 것으로 보고 있다”며 “CJ제일제당만의 차별화된 기술 경쟁력을 더욱더 강화해 안전성과 편의성을 갖춘 PHA 제품을 계속 선보일 것”이라고 밝혔다.
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