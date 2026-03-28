삼성전자, ‘BTS 월드투어 아리랑’ 글로벌 파트너십… “갤럭시로 만나는 새로운 콘서트 경험”

“갤럭시 기술로 BTS 월드투어 새로운 경험 제공”
갤럭시 S26 울트라 촬영 콘서트 현장 영상 공유
도심 곳곳에서 운영하는 ‘BTS 더시티 아리랑’ 참여
삼성전자 갤럭시 체험 및 기념품 증정 이벤트 운영
삼성전자가 전 세계에서 펼쳐지는 방탄소년단(BTS) 컴백 콘서트 무대에 함께한다.
삼성전자는 27일 하이브(HYBE)와 BTS 월드투어 ‘아리랑’ 글로벌 파트너십을 발표했다. 파트너십을 통해 소비자에게 삼성전자 스마트폰 ‘갤럭시 S26 울트라’의 새로운 경험을 제안한다는 방침이다.
구체적으로 관객들이 쉽게 촬영하기 어려운 대규모 콘서트 현장의 다양한 순간과 분위기를 갤럭시 S26 울트라로 촬영하고 영상을 삼성 소셜미디어 채널에 공유할 예정이다. 전 세계인들에게 BTS 월드투어 아리랑의 생생한 현장 분위기와 감동을 전달한다는 계획이다. 하이브가 콘서트 개최 도시에서 진행하는 프로젝트 ‘BTS 더시티(BTS THE CITY)’에도 참여한다. 다양한 이벤트를 갤럭시로 즐길 수 있다고 한다. 가장 먼저 BTS 월드투어 아리랑이 열리는 국내에서 다음 달 19일까지 BTS 더시티 아리랑 서울(BTS THE CITY ARIRANG SEOUL)이 진행된다. 하이브는 서울 곳곳에서 다양한 즐길 거리와 이벤트로 구성된 ‘도시형 플레이파크’를 운영한다. 여기에 삼성전자가 참여해 갤럭시 체험 프로그램을 선보인다.
서울 곳곳에서 운영되는 플레이파크를 방문해 인증 스탬프(스탬프랠리)를 받으면 소정의 기념품을 증정한다. 인증 장소 중에는 삼성 강남도 포함됐다. 삼성 강남을 방문한 BTS 팬들은 QR 인증과 함께 갤럭시 S26 시리즈에 적용된 AI 기반 ‘크리에이티브스튜디오’로 셀프 스티커 만들기를 체험할 수 있다. 체험에 참여하면 BTS 더시티 아리랑 서울 한정판 제품을 준다. 최승은 삼성전자 MX사업부 마케팅센터장 부사장은 “BTS와 팬덤 커뮤니티가 보여준 진정성과 자기표현, 긍정적인 영향력에 공감한다”며 “삼성전자는 기술이 사람들의 일상 속 경험을 더욱 풍부하게 만든다고 믿는다”고 말했다. 이어 “이번 협업을 통해 갤럭시는 아티스트와 팬을 잇는 연결의 매개체로 공연의 순간을 의미 있게 경험하고 감동을 오래 간직할 수 있도록 지원할 것”이라고 강조했다.
이재상 하이브 대표는 “팬들은 언제나 우리의 음악과 여정을 함께 만들어 가는 가장 중요한 존재”라며 “삼성전자와 이번 협업을 통해 팬들이 공연을 더욱 생생하게 즐기고 기억할 수 있기를 기대한다”고 전했다.
BTS 월드투어 아리랑은 오는 4월 고양시 공연을 시작으로 6월 부산, 7월 런던, 9월 로스앤젤레스 등 내년까지 전 세계 주요 도시에서 펼쳐질 예정이다.
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