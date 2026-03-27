초품아 주상복합 아파트… “계약 즉시 입주 가능”

경기도 안양시 만안구 안양동에서 ‘힐스테이트 안양펠루스’가 4월 중 분양에 나설 예정이다. 힐스테이트 안양펠루스는 지하 6층∼지상 20층, 총 198가구 규모다. 3∼15층에는 오피스텔 전용 54∼82㎡ 143실이 조성되며 16∼20층은 아파트 전용 40∼68㎡ 55가구로 구성된다. 아파트와 오피스텔 모두 2룸과 3룸 등 다양한 타입을 선보인다.
가장 큰 특징은 이미 공사가 완료된 100% 후분양 단지라는 점이다. 완공된 집을 둘러본 뒤 계약을 결정할 수 있고 빠른 입주가 가능하다.
힐스테이트 안양펠루스는 우수한 교통 환경을 갖췄다. 지하철 1호선 안양역과 명학역이 직선 1㎞ 거리에 자리하며 4호선 범계역도 가깝다. 월곶판교선 안양역이 2029년 개통을 목표로 추진 중이다. 8차선 안양로와 6차선 관악대로를 통해 차량 이동도 편리하다.
도보 5분 거리에 안양초가 자리한 ‘초품아 학세권’이며 안양대, 성결대, 대림대 등 대학가도 인근에 위치해 풍부한 교육 및 문화 인프라를 누릴 수 있다. 안양시 최고 로데오 상권인 안양 1번가가 인접하며 남부시장 및 2001 아울렛 등 유통시설도 가깝다. 직주 근접도 주목된다. 단지는 안양시청 등 공공기관이 들어설 예정인 행정업무복합타운이 가깝다. 행정업무복합타운은 총 5만6309㎡ 규모로 공공용지에는 안양시청, 만안구청사, 복합체육센터, 복지관 등이 들어서며 복합개발용지에는 첨단 IT 기업 유치를 통해 지식산업 클러스터로 조성할 방침이다. 안양시는 약 1만 명의 고용 효과가 있을 것으로 추산하고 있다.
힐스테이트 안양펠루스가 들어서는 안양 만안구는 비규제 지역이다.
아파트의 경우 주택담보대출비율(LTV)이 최대 70%까지 적용되며 세대원이나 유주택자도 1순위로 청약할 수 있다. 또 주거용 오피스텔은 내년 12월까지 주택 수에서 제외돼 임대주택으로 등록해도 각종 세금에 대한 부담이 없다.
국내 최고 주거 브랜드 ‘힐스테이트’만의 차별화된 특화 설계도 돋보인다. 건물 외벽에 외단열 및 화강석 마감재를 적용해 에너지 효율을 극대화했다. 지상 3층부터 20층까지 복도 중앙부에 중정을 설치해 고급 주거 이미지를 구축하고 환기와 채광을 극대화했다. 옥상에 하늘공원을 비롯한 조깅 트랙과 운동 및 휴게시설을 조성해 높은 주거 만족도가 기대된다. 힐스테이트 안양펠루스 홍보관은 현장에 위치한다.
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