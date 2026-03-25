외식 프랜차이즈 대표들 힘 모아 ‘나눔의 가치’ 실천

[DA 스페셜] ㈜미트더석세스
㈜미트더석세스의 주점 프랜차이즈 ‘포차천국’이 동종 업계 외식 프랜차이즈 대표들과 함께 ‘프랜차이즈 둥글레 봉사단’을 통해 지역사회 소외계층을 위한 따뜻한 나눔을 실천했다.
포차천국(대표 최문길)은 지난 18일 사회복지법인 해관재단 산하 보육시설인 ‘좋은집’에 생필품과 다양한 먹거리를 전달했다고 밝혔다.
이번 기부 행사는 포차천국을 비롯해 크라운호프(대표 박병서), 기영이숯불두마리치킨(대표 이기영), 청년피자(대표 정관영), 사과당(대표 이용탁) 등 유수의 외식 프랜차이즈 브랜드 대표들이 동참했다.
이들은 각 브랜드의 특색을 살린 햄버거 세트, 피자, 치킨, 애플파이 등 풍성한 먹거리와 필수 생필품을 공동으로 마련해 전달했다. 특정 단일 브랜드의 후원을 넘어 여러 외식 기업이 연대해 지원의 다양성을 높였다는 점에서 의미를 더했다.
프랜차이즈 둥글레 봉사단은 외식 프랜차이즈 기업 대표들이 자발적으로 모여 결성한 연합 봉사 단체다. 지역사회의 소외된 이웃에게 실질적인 도움을 제공하고 외식 업계 전반에 나눔의 가치와 선한 영향력을 전파하기 위해 공동으로 기부 및 봉사활동을 기획하고 실천해 오고 있다.
최문길 포차천국 대표는 “동종 업계 대표들과 함께 뜻을 모아 지역사회의 아이들에게 따뜻한 식사와 마음을 전할 수 있게 돼 매우 뜻깊다”며 “앞으로도 포차천국은 고객들에게 받은 사랑을 사회에 환원하고 소외된 이웃을 위해 꾸준히 나눔에 참여하는 브랜드가 되도록 노력하겠다”고 밝혔다.
조선희 기자 hee3110@donga.com
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