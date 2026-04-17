샌프란시스코 이정후, 시즌 두 번째 3안타 치며 3G 연속 안타

신시내티전 3-0 승리 이끌어
이정후(28·샌프란시스코)가 시즌 두 번째 3안타 경기로 팀 승리를 이끌었다.
이정후는 팀이 3-0 승리를 거둔 17일 미국프로야구 메이저리그(MLB) 신시내티 방문 경기에서 5번 타자 우익수로 선발 출장해 4타수 3안타 1타점 1득점을 기록했다.
이정후의 3안타 경기는 1일 샌디에이고 방문경기(5타수 3안타) 이후 16일 만이다. 멀티히트 경기는 5번째다.
이정후는 이날 2회 첫 타석에서 삼진으로 물러났으나 5회 두 번째 타석에서 상대 선발투수 체이스 번스의 슬라이더를 잡아당겨 우전안타를 쳤다.
이어 팀이 1-0으로 앞선 7회 2사 주자 2루 상황에서 좌전안타를 추가하며 2-0으로 달아나는 타점까지 올렸다.
이정후는 이후 케이시 슈미트의 후속타 때 홈을 밟았다.
최근 3경기에서 연속 안타를 때려내며 11타수 6안타, 타율 0.545를 기록한 이정후는 시즌 타율도 경기 전 0.213에서 0.246(65타수 16안타)으로 뛰었다.
이정후는 최근 6경기에서 23타수 10안타(2루타 3개, 홈런 1개 포함)로 타율 0.435를 기록 중이다. 같은 기간 이정후는 3타점을 올렸고 삼진은 2번밖에 당하지 않았다.
임보미 기자 bom@donga.com
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