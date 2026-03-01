“실무형 개발자 양성” 부트캠프 4기 모집

[함께 성장하는 힘]카카오
카카오는 실무형 개발 인재 양성을 위한 교육 프로그램인 ‘카카오테크 부트캠프’를 운영해오고 있다. 올해는 4기를 운영할 계획으로 이달 22일까지 교육생을 모집한다.
카카오테크 부트캠프는 현장에 즉시 활용 가능한 역량을 갖춘 개발자 양성을 목표로 2022년부터 운영 중인 상생 교육 프로그램이다. 이번 4기 과정은 △인공지능(AI) 실무 개발 △풀스택 △클라우드 네이티브 등 총 3개 과정으로 구성됐으며 과정별로 50명씩 총 150명의 교육생을 모집한다.
교육은 5월 12일부터 11월 17일까지 약 6개월간 온·오프라인으로 진행된다. 교육생들은 평일 주 40시간, 총 1000시간에 달하는 집중 커리큘럼을 통해 이론 학습과 실제 서비스 구현 및 운영을 아우르는 프로젝트 중심의 학습을 받을 예정이다.
특히 카카오 현직 개발자들이 커리큘럼 설계 단계부터 참여해 실무 밀착형 교육을 강화한 것이 특징이다. 현업 경험이 풍부한 전문 강사진이 상주하며 교육과정을 지원하고 카카오 개발자들의 멘토링과 특강이 준비돼 있다.
해당 프로그램의 가장 큰 강점은 ‘실무 중심’의 교육이라는 점이다. 풀스택 과정은 웹 서비스 개발, AI 실무 개발 과정은 AI 서비스 구현, 클라우드 네이티브 과정은 인프라 구축과 운영 기술을 중심으로 교육한다.
참가 교육생은 판교에 있는 교육장에서 1인 1석의 학습 공간을 제공받고 고사양 그래픽처리장치(GPU) 클라우드 환경 및 유료 AI 도구 등 최신 개발 인프라를 활용할 수 있다. 또 카카오는 전문 커리어 코칭을 통해 이력서 및 포트폴리오 멘토링 등 수료 후 취업 지원 프로그램도 함께 운영할 계획이다.
이번 프로그램은 학력, 전공, 나이에 관계없이 소프트웨어 개발에 대한 열정과 역량만 있다면 누구든 지원할 수 있다. 고용노동부 ‘내일배움카드’ 보유 시 지원할 수 있고 상세한 선발 일정과 과정 안내는 카카오테크 부트캠프 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.
서은희 카카오 ESG 기술인재양성 리더는 “카카오테크 부트캠프는 카카오의 개발 문화와 협업 방식을 반영한 실무 중심 정보기술(IT) 교육 프로그램”이라며 “AI 시대를 이끌 기술 인재 양성과 함께 카카오의 상생 가치를 실현하는 교육 모델로 발전시켜 나가겠다”고 했다.
최지원 기자 jwchoi@donga.com
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