두산에너빌리티, 미국에 370MW급 스팀터빈 첫 수출

두산에너빌리티가 미국 기업에 370MW급 스팀터빈 및 발전기를 공급한다.
두산에너빌리티는 미국 한 기업과 370MW급 스팀터빈 및 발전기 각 2기를 공급하는 계약을 체결했다고 18일 밝혔다.
이 회사가 스팀터빈을 북미 지역에 공급하는 것은 이번이 처음이다.
두산에너빌리티는 이로서 가스터빈에 이어 스팀터빈까지 미국에 수출하게 됐다.
스팀터빈은 가스터빈에서 발생하는 열을 활용해 추가 전력을 생산하는 설비다.
천연가스로 가스터빈을 돌린 후 여기서 발생한 열로 스팀터빈을 한 번 더 돌리는 ‘복합발전’ 방식이기 때문에 그만큼 에너지 효율을 높일 수 있다.
두산에너빌리티는 이번 스팀터빈 수주로 기술력을 입증받아 향후 대규모 복합발전 수주 경쟁에서 우위를 확보할 수 있을 것으로 보고 있다.
회사 측은 “북미 지역 기업과 민자 발전 사업자를 대상으로 수출을 가속화할 것”이라며 “향후 종합 발전용 터빈 공급 업체로 시장 입지를 공고히 다지겠다”고 전했다.
이원주 기자 takeoff@donga.com
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