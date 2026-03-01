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경제
현대그린푸드, 케어푸드 넘어 헬스케어 영역으로
동아일보
입력
2026-03-18 00:30
2026년 3월 18일 00시 30분
김다연 기자
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식품업계 첫 영양진단 특허 획득
현대그린푸드가 케어푸드를 넘어 건강관리 서비스로 사업 영역을 확대한다.
현대백화점그룹 계열 종합식품기업 현대그린푸드는 자체 운영 중인 헬스케어 서비스 ‘그리팅 영양 진단’이 특허를 취득했다고 17일 밝혔다. 국내 식품업계에서 영양 진단 서비스로 특허를 받은 건 현대그린푸드가 처음이다.
그리팅 영양 진단은 개인의 영양 상태를 점수화해 맞춤형 식재료와 식습관을 제안하는 서비스다. 공식 온라인몰이나 자사 영양 관리 앱에서 신체 정보와 기저질환 등 30개 문항에 응답하면 종합 영양 진단 리포트가 제공된다. 리포트에는 진단 결과에 따른 자사 브랜드 ‘그리팅’의 맞춤 식단도 포함된다.
#현대그린푸드
#케어푸드
#건강관리 서비스
#그리팅 영양 진단
김다연 기자 damong@donga.com
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