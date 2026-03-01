최태원 “반도체 웨이퍼 공급 부족, 2030년까지 지속될 것”

경영진과 美 ‘GTC 2026’ 참석
“HBM 제작엔 많은 웨이퍼 필요… 생산 늘리려면 최소 4∼5년 걸려
해외 증산보다 韓서 대응에 집중”
하이닉스 평균연봉 1억8500만원
최태원 SK그룹 회장(사진)이 인공지능(AI) 확산으로 인한 글로벌 메모리 반도체 공급난이 2030년까지 이어질 것으로 예측했다.
최 회장은 16일(현지 시간) 미국 캘리포니아주 새너제이 컨벤션센터에서 열린 엔비디아 연례 개발자 회의 ‘GTC 2026’에서 기자들과 만나 “고대역폭메모리(HBM)는 웨이퍼를 많이 써야 한다”며 “공급 부족은 웨이퍼 부족에서 비롯되지만, 웨이퍼를 단기간에 갑자기 늘리는 건 물리적으로 불가능하다”고 말했다. 이어 최 회장은 “더 많은 웨이퍼를 확보하려면 최소 4, 5년이 걸리므로 2030년까지 전 세계 웨이퍼 공급 부족이 20% 이상 지속될 것”이라며 “전력, 건설 능력, 용수 등 여러 자원이 부족해 공급 확대에 한계가 있다”고 강조했다.
최 회장은 HBM 수요 증가가 다른 메모리 공급 부족으로 이어질 가능성도 언급했다. 최 회장은 “그래픽처리장치(GPU)에는 HBM이 필수적이기 때문에 (생산에) 최선을 다하겠지만, HBM에 집중하면 일반 D램이 부족해져 (AI가 아닌) 기존 산업은 물론이고 개인까지 피해를 입을 수 있다”고 전망했다. 이어 그는 “가격을 올리지 않고 충분히 공급하려 하지만 물리적인 한계가 있다. 가격 안정화를 위해 최선을 다할 것”이라고 강조했다. 최 회장은 SK하이닉스가 가격 안정화를 위한 새로운 계획을 곧 발표할 것이라고 덧붙였다.
최 회장은 해외 생산 확대와 관련해서는 신중한 입장을 보였다. 최 회장은 “계획은 있지만 전력, 용수, 건설 여건, 엔지니어 인력 등 생태계가 먼저 갖춰져야 한다”며 “기반이 잡혀 있어 빠르게 대응 가능한 한국에 (생산 역량을) 집중하는 중”이라고 전했다.
이란 전쟁의 영향과 관련해서는 에너지 비용 부담을 주요 변수로 꼽았다. 그는 “반도체와 AI 데이터센터 모두 에너지 솔루션이 필요하다”며 “SK그룹의 에너지 관계사가 새로운 에너지원 개발을 위해 노력하고 있다”고 말했다.
한편 HBM 판매 호조가 직원 보수 증가로 이어지면서 17일 SK하이닉스가 공시한 사업보고서에 따르면 지난해 직원들의 1인당 평균 급여액은 1억8500만 원으로 집계됐다. 이는 전년(1억1700만 원) 대비 58.1% 오른 것이다.
주요 경영진의 보수도 공개됐다. 최 회장은 SK하이닉스에서 급여 35억 원, 상여 12억5000만 원 등 총 47억5000만 원을 수령했다. 곽노정 최고경영자(CEO)는 42억3900만 원을 받았으며, 김주선 AI 인프라 사장(28억3000만 원)과 안현 개발총괄 사장(20억5200만 원)도 20억 원 넘는 급여를 받았다.
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