“난 소중하니까”… 120년 철학으로 완성한 프리미엄 헤어케어

[2026 한국소비자 평가 최고의 브랜드 대상] 헤어케어·컬러 부문 / 6년 연속
‘로레알파리’가 헤어케어/컬러 부문에서 6년 연속 ‘한국소비자 평가 최고의 브랜드’ 대상을 거머쥐며 소비자의 높은 신뢰를 다시 한번 증명했다.
로레알파리 L‘Oreal Paris
프랑스 파리를 기반으로 한 글로벌 뷰티 브랜드 로레알파리는 120년이 넘는 역사의 로레알연구소를 기반으로 가장 혁신적이고 효과적이며 안전한 화장품을 선보이고 있다.
특히 브랜드 시그니처 메시지인 ‘로레알을 써요, 난 소중하니까’는 여성들이 자신의 가치를 발견하고 당당한 아름다움을 표현하도록 돕는 철학을 담고 있다. 배우 한소희가 브랜드 모델로 활동하며 세련되고 감각적인 브랜드 이미지를 전달하고 있다.
로레알파리의 대표 제품인 ‘엑셀랑스 듀오 크림’은 듀얼 타입 고밀착 크림으로 한 올 한 올 완벽한 새치 커버를 돕는 프리미엄 염모 제품이다. 이오닌G와 아미노산 성분이 모발을 보호하고 프로케라틴이 단백질을 보충해 건강한 모발을 완성한다. 염색은 물론 적은 손상까지 케어해줘 염색과 프리미엄 케어가 한 번에 가능하다.
‘히알루론산 두피 앰플 샴푸’는 피록톤올아민과 AHA 성분을 함유해 두피를 말끔하게 클렌징하고 저분자 히알루론산으로 두피 깊숙이 수분을 공급하는 것이 특징이다. 두피 유수분 밸런스를 맞춰 산뜻한 두피 환경을 유지하도록 돕는다. 사용 시 뿌리 볼륨은 2.6㎝ 올려주고 최대 48시간 헤어 볼륨이 유지된다는 설명이다.
또한 ‘엑스트라오디네리 오일 실크 마스크 팩’은 고영양 오일 콤플렉스를 함유해 손상된 모발에 깊은 영양을 공급하고 부드러운 실크 머릿결을 완성한다.
혁신적인 기술력과 감각적인 제품 라인업을 통해 로레알파리는 글로벌 헤어케어 시장에서 브랜드 경쟁력을 지속적으로 강화하고 있다.
윤희선 기자 sunny03@donga.com
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