실내 공기 실시간 감지-자동 환기… AI 공기질 센서로 쾌적한 환경 구현

[2026 한국소비자 평가 최고의 브랜드 대상] 프리미엄 환기 부문 / 2년 연속
인공지능(AI) 기반 환기 기술을 적용한 ‘LG 프리미엄 환기’가 ‘한국소비자 평가 최고의 브랜드’ 프리미엄 환기 부문 2년 연속 대상에 선정되며 실내 공기질 관리 솔루션 부문에서 앞선 경쟁력을 과시했다.
LG 프리미엄 환기
환기 시스템은 외부 공기를 정화해 실내로 들이고 실내의 오염된 공기를 배출하는 장치로 기밀성이 높은 주거 공간에서 활용도가 높다.
LG전자가 선보인 이 제품은 실내 공기 변화를 감지하는 ‘AI 공기질 센서’를 적용한 것이 특징이다. 센서는 포름알데히드와 휘발성 유기화합물 등 다양한 오염원을 분석해 실내 공기 상태를 파악한다.
오염이 감지되면 환기 장치가 자동으로 작동하거나 풍량을 높여 공기 질을 개선한다. 고객은 실내외 공기 상태에 따라 ‘자연바람 환기’ 모드와 ‘실내 순환’ 모드 등 다양한 방식을 선택할 수 있다.
정화 성능도 강화됐다. UV 나노 살균 기술을 적용해 세균과 바이러스 증식을 99.99% 억제한다. H14 등급 헤파 필터는 초미세먼지를 99.995% 이상 제거하며, 매연 특화 필터는 이산화질소와 이산화황 등 유해가스를 걸러낸다.
에너지 효율도 향상됐다. 고효율 전열 교환기를 탑재해 냉방 시 약 62∼68%, 난방 시 약 75∼82%의 냉난방 에너지를 회수한다. 천장형 공기 출입구 디퓨저는 공간별 오염도에 따라 자동으로 열리고 닫히며 필요한 공간에 집중 환기를 제공한다.
제품 크기를 약 20% 줄여 설치 공간 활용성을 높였으며 필터도 버튼 한 번으로 간편하게 교체할 수 있다. 구독을 이용하면 케어 전문가가 6개월마다 방문해 △내외부 클리닝 △UV 살균 △피톤치드 탈취 △필터 교체 등을 해준다.
신승희 기자 ssh00@donga.com
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