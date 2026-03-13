한화에어로스페이스, 호주 공장 2단계 증축 完… ‘자주포·장갑차’ 투트랙 생산 체제 구축

호주 질롱시 H-ACE 2단계 증축 조기 완공
K9 자주포·레드백 장갑차 동시 생산 체제 가동
전자파 시험실 등 첨단 시설 포함
호주 넘어 인도·태평양 지상방산 거점 역할
한화에어로스페이스는 호주 현지 공장 2단계(H-ACE 2단계) 증축을 완료했다고 13일 밝혔다. 지난 2023년 12월 호주 정부와 레드백 보병전투장갑차(IFV) 129대 공급계약을 체결한 지 약 2년 만에 현지 생산 시설을 확보한 것이다.
2단계 시설은 제2생산동과 남반구 최대 규모 전자파 적합성(EMI/EMC) 시험실, 대형 세척 시설, 완제품 보관동 등으로 구성됐다. 제2생산동 등 핵심 시설은 당초 계획했던 일정보다 1개월 반가량 앞당겨 완공됐다. 호주 현지 공장은 2024년 1단계 시설(H-ACE) 개소 이후 K9 자주포 호주 버전(AS9)과 K10 탄약운반차 호주 버전(AS10)을 생산해왔다. 이번 2단계 증축으로 시설 규모가 약 3만2000㎡ 확장됐고 자주포와 장갑차를 동시에 만드는 현지 생산 체제를 구축했다. 한화에어로스페이스에 따르면 호주 현지 공장은 250명 이상 사무 인력과 생산 인력을 수용하는 규모를 갖췄다. 시설 구축에 투입한 누적 투자금은 약 2367억 원(약 2억2500만 호주달러) 수준이다. 특히 해당 호주 공장은 한국뿐 아니라 인도·태평양 지역의 전략적 생산·정비(MRO) 거점으로 활용될 예정이다. 단순 해외 공장을 넘어 글로벌 사업 확대를 위한 교두보 역할을 하는 상징성도 겸비했다는 평가다. 2024년 8월 완공돼 운영 중인 호주 현지 공장 H-ACE(Hanwha Armoured vehicle Centre of Excellence)는 호주 질롱시에 위치한 한화에어로스페이스 첫 해외 현지 생산 시설이기도 하다. 전체 약 15만㎡ 규모 부지에 본관과 생산동, 조립장, 주행시험장, 사격장 등 총 11개 시설이 갖춰졌다.
한화에어로스페이스 관계자는 “호주 공장은 현지 방산 생태계에 기여하고 인도·태평양 지역 지상방산 핵심 생산 거점으로 육성해 나갈 것”이라고 말했다.
