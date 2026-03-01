한미약품 새 대표에 황상연… 확정땐 창사이래 첫 외부 인사

한미약품의 새 대표이사로 황상연 HB인베스트먼트 프라이빗에쿼티(PE) 부문 대표가 선임된다. 창업자 일가 모녀(송영숙 한미약품그룹 회장, 임주현 부회장)가 지지해 온 박재현 한미약품 대표의 연임은 불발됐다.
한미약품의 지주사 한미사이언스와 한미약품은 12일 오후 4시 서울 송파구 본사에서 각각 이사회를 열고 이달 31일 열리는 한미약품 정기 주주총회 안건을 확정했다. 사내이사로는 황상연 대표, 김나영 한미약품 신제품개발본부장이 새롭게 선임됐다. 사외이사에는 한태준 겐트대 글로벌캠퍼스 총장, 채이배 전 국회의원이 선임됐고, 기존 감사위원장을 맡고 있던 김태윤 한양대 행정학과 교수는 연임한다.
황 대표는 서울대 화학과에서 학·석사를 취득하고 미래에셋증권 리서치센터장, 알리안츠글로벌인베스터스 최고투자책임자, 종근당홀딩스 대표를 역임했다. 정기 주총과 이후 이사회를 통해 최종 대표 선임이 확정되면 한미약품 창사 이래 첫 외부 영입 인사가 대표로 취임하게 된다. 그간 한미약품 대표들은 모두 창업자인 고 임성기 회장과 함께했던 ‘한미맨’ 출신이었다.
앞서 박재현 대표는 신동국 회장의 경영 간섭과 성추행 가해 임원 비호 논란을 비판하며 갈등을 벌여 왔다. 새 대표가 선임되며 연임에 실패한 박 대표는 “한미의 근간인 ‘임성기 정신’과 ‘품질경영’의 가치는 합심하시어 꼭 지켜달라”는 입장을 발표했다.
댓글 0