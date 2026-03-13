검단호수공원역 가까운 아파트-상가 동시 분양

동양건설산업(대표이사 오성민)이 인천 검단신도시에서 아파트와 스트리트형 상가를 이달 동시 분양한다.
‘검단호수공원역 파라곤’은 인천시 서구 불로동(AA36 블록) 일원에 지하 2층∼지상 최고 24층, 7개 동, 전용 84㎡ 단일 면적, 총 569가구 규모로 조성된다. 타입별로는 △84㎡A 297가구 △84㎡B 272가구로 구성된다. 분양가상한제가 적용돼 합리적인 분양가로 공급된다. 입주는 2028년 7월 예정이다.
아파트와 함께 분양하는 스트리트형 상가는 수변형 상업특화거리 커낼콤플렉스(예정)와 검단호수공원이 연계된 형태로 선보인다. 공원과 역세권을 동시에 누리는 입지로 풍부한 유동 인구가 예상되며 향후 지역 상권의 중심지로 자리매김할 것으로 기대된다.
교통 환경으로는 인천지하철 1호선 검단호수공원역과 신검단중앙역을 모두 이용할 수 있다. 검단호수공원역은 인천 2호선 환승역으로 검토 중이고 신검단중앙역은 GTX-D 환승역으로 계획돼 있어 향후 인천 및 서울 도심까지의 접근성이 향상될 것으로 보인다.
도로망 확충도 이어진다. 주변에 검단∼드림로 간 도로, 검단∼경명로 간 도로, 금곡동∼대곡동 간 도로 등이 계획돼 있어 차량 이동도 한결 수월해진다.
교육 및 자연환경도 우수하다. 단지 인근에 검단7초, 검단3중이 2028년 개교 예정으로 도보 통학이 가능하다. ‘인천 백년이음도서관’과 인천 유일 고고학 전문 박물관인 ‘검단신도시 박물관(가칭)’도 인근에 들어설 예정이다. 여울빛공원, 황화산숲길공원, 검단호수공원(예정) 등도 가까워 주거 환경 역시 쾌적하다.
생활 인프라도 풍부하다. 단지 인근에 업무지구와 커낼콤플렉스가 조성될 예정으로 주거와 비즈니스, 여가가 어우러진 중심 생활권을 형성하게 된다. 김포 풍무지구, 감정4지구도 가까워 다양한 인프라를 누릴 수 있다.
검단호수공원역 파라곤은 앞서 검단신도시서 분양해 인기를 끈 ‘검단신도시 파라곤 보타닉파크’와 ‘검단신도시 파라곤 센트럴파크’에 이어 세 번째로 공급되는 파라곤 브랜드 단지다. 동양건설산업이 시행과 시공을 모두 맡은 자체 사업으로 우수한 상품성과 차별화된 설계로 선보인다.
단지는 전 가구 남향 위주의 판상형 설계로 채광과 통풍을 극대화했다. 실내는 일반 아파트 대비 약 1.4배 넓은 6m 광폭 거실과 다양한 수납공간을 갖춘 와이드 특화 평면으로 설계돼 개방감과 공간 활용도를 높였다. 단지 내에는 실내 골프연습장, 피트니스클럽, 작은도서관 등 다양한 커뮤니티 시설도 마련된다. 주차 공간은 가구당 1.41대로 여유롭다.본보기집은 인천 서구 불로동에 마련된다.
